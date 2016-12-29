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Масштабный российский фильм "Викинг" выходит в прокат

Культура
29 декабря, 0:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Токмашева
Впервые в истории кинематографа фильм выпускают в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+
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Данила Козловский в фильме "Викинг"

Данила Козловский в фильме "Викинг"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Мария Токмашева/. Российский фильм "Викинг", созданный по мотивам "Повести временных лет" и рассказывающий о жизни князя Владимира, в четверг выходит на киноэкраны, причем в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+. Об этом ТАСС сообщили создатели ленты.

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"Это отдельное произведение, оно не является иллюстрацией "Повести временных лет". Так что совсем не обязательно быть подкованным историком, чтобы идти на него", - рассказал ТАСС режиссер фильма Андрей Кравчук.

В отличие от "Повести временных лет" действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира I Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский.

Актерский состав фильма

По словам Кравчука, "сейчас не так много артистов в такой творческой форме". "Он требовательный к себе и очень талантливый. Работать с ним было радостно и хорошо. Он горел этим фильмом", - говорит он о Козловском.

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"У нас было очень много проб в начальный период, потом были репетиции, где мы подробно, въедливо разбирали все движения души героя. Дальше была работа на площадке, когда он бился за каждый дубль, если видел во мне какое-то сомнение или даже тень сомнения. Один раз он даже попросил что-то переснять, и мы пошли на это. При этом он хороший, светлый человек, яркий, интересный, мы стали друзьями. Мне кажется, у него получилась отличная работа", - отметил Кравчук.

Помимо Козловского в ленте сыграли Максим Суханов, Антон Адассинский, Александра Бортич, Светлана Ходченкова. Последняя исполняет роль вдовы Ярополка - греческой монахини Ирины, и, как рассказал Кравчук, специально ездила в Грецию, где изучала традиции и историю этой страны, пыталась выучить греческий язык.

Долгое производство картины

"Викинг" стал одним из самых сложных в производстве отечественных фильмов в истории современного российского кино.

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Работа над ним продолжалась в течение семи лет. Съемки картины проходили в Подмосковье и Крыму, где было построено несколько декорационных комплексов.

"Прежде всего этот мир надо было придумать таким, чтобы он был живым. Мы хотели создать не сказочный, условный, такой квазиисторический мир, а построить визуально убедительный мир, в котором живут наши герои. Поэтому мы выбрали почти документальный способ съемки, создающий эффект присутствия. Но для этого надо было придумать все - от костюма воина до дизайна рукоятки меча, прически, татуировки. Чтобы не было общего места, усреднения. Надо было найти места для съемок, где природа наполнена энергией, мощью, красотой", - рассказал режиссер.

Креативный подход к прокату

К прокату фильма "Викинг" продюсеры ленты - Константин Эрнст и Анатолий Максимов - вместе с компанией "Централ партнершип", выпускающей ленту на экраны, подошли творчески. Впервые в истории кинематографа фильм выпускают в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+.

"Фильм получился другой, как ни странно. Разница в метраже небольшая - в пять минут: нельзя сказать, что у нас в фильме постоянно секс, насилие, алкоголь, наркотики и прочее. Нет, у нас кино, где глубокая человеческая драма, приключение, война, любовь. И все это круто и захватывающе. Но я не ожидал, что фильмы получатся такими разными. Мне кажется, было бы интересно посмотреть обе версии и сравнить впечатление", - подчеркнул Кравчук.

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