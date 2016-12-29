Открывается фестиваль "Новый год в консерватории"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Новый год в консерватории" открывается в Большом зале Московской консерватории. В рамках смотра с 29 декабря по 5 января пройдут концерты скрипачки Сары Чанг, теноров Рамона Варгаса и Хуана Диего Флореса, пианиста Давида Фрэ и Государственного академического камерного оркестра России. Об этом сообщил продюсер фестиваля Ильдар Бакеев.

"Задумка фестиваля появилась десять лет назад, но тогда это было однодневное мероприятие. Хотелось сделать легкие концерты на радость публике, ведь посещение концерта в канун Нового года - это рецепт того, как получить прекрасное настроение на будущий год", - отметил Бакеев, добавив, что в этом году идея смотра получила развитие: теперь концерты фестиваля будут идти в течение недели.

Программа фестиваля

Фестиваль откроет выступление американской скрипачки Сары Чанг - самой молодой обладательницы награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl. В сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева прозвучат произведения Дворжака и Брамса.

31 декабря на сцену консерватории выйдет мексиканский тенор, звезда "Метрополитен-опера" и Венской оперы Рамон Варгас. Вместе с симфоническим оркестром театра "Геликон- опера" он исполнит произведения Моцарта, Доницетти, Гуно, Верди, Чайковского, Пуччини, Россини, Веласкеса и Кардилло. Гостей вечера будут угощать шампанским в честь наступающего Нового года, отметил Бакеев.

Перуанский оперный певец Хуан Диего Флорес, которого критики называют "наследником Лучано Паваротти", исполнит 3 января в Москве произведения Россини, Леонкавалло, Глюка, Доницетти, Массне и Гуно.

Французский пианист Давид Фрэ даст концерт в рамках фестиваля 4 января. Московская публика сможет оценить композиции с новой пластинки музыканта, которая выйдет в начале 2017 года. В программе вечера - произведения Шопена, Шумана и Брамса.

Фестиваль завершит "Танец страсти" 5 января. В концерте примет участие Государственный академический камерный оркестр России, дирижировать будет Алексей Уткин. Солировать в этот вечер будут Екатерина Назарова (скрипка), Илья Мовчан (скрипка), Надежда Яровая (альт), Илья Пашинцев (виолончель), Мария Чепурина (флейта) и Анна Утехина (скрипка). В программе - Пьяццолла, фон Бибер, Шмельцер, Бизе-Борн, Джеминиани и Шостакович.

По словам продюсера фестиваля, задумка организаторов в том, чтобы сделать это мероприятие ежегодным. "Хочется сделать фестиваль ежегодным столичным событием, чтобы москвичи, которые не уезжают на праздники, могли интересно провести время", - заключил Бакеев.