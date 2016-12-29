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Открывается фестиваль "Новый год в консерватории"

Культура
29 декабря, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В рамках смотра пройдут концерты скрипачки Сары Чанг, теноров Рамона Варгаса и Хуана Диего Флореса, пианиста Давида Фрэ и Государственного академического камерного оркестра России
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Новый год в консерватории" открывается  в Большом зале Московской консерватории. В рамках смотра с 29 декабря по 5 января пройдут концерты скрипачки Сары Чанг, теноров Рамона Варгаса и Хуана Диего Флореса, пианиста Давида Фрэ и Государственного академического камерного оркестра России. Об этом сообщил продюсер фестиваля Ильдар Бакеев.

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"Задумка фестиваля появилась десять лет назад, но тогда это было однодневное мероприятие. Хотелось сделать легкие концерты на радость публике, ведь посещение концерта в канун Нового года - это рецепт того, как получить прекрасное настроение на будущий год", - отметил Бакеев, добавив, что в этом году идея смотра получила развитие: теперь концерты фестиваля будут идти в течение недели.

Программа фестиваля

Фестиваль откроет выступление американской скрипачки Сары Чанг - самой молодой обладательницы награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl. В сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева прозвучат произведения Дворжака и Брамса.

31 декабря на сцену консерватории выйдет мексиканский тенор, звезда "Метрополитен-опера" и Венской оперы Рамон Варгас. Вместе с симфоническим оркестром театра "Геликон- опера" он исполнит произведения Моцарта, Доницетти, Гуно, Верди, Чайковского, Пуччини, Россини, Веласкеса и Кардилло. Гостей вечера будут угощать шампанским в честь наступающего Нового года, отметил Бакеев.

Перуанский оперный певец Хуан Диего Флорес, которого критики называют "наследником Лучано Паваротти", исполнит 3 января в Москве произведения Россини, Леонкавалло, Глюка, Доницетти, Массне и Гуно.

Французский пианист Давид Фрэ даст концерт в рамках фестиваля 4 января. Московская публика сможет оценить композиции с новой пластинки музыканта, которая выйдет в начале 2017 года. В программе вечера - произведения Шопена, Шумана и Брамса.

Фестиваль завершит "Танец страсти" 5 января. В концерте примет участие Государственный академический камерный оркестр России, дирижировать будет Алексей Уткин. Солировать в этот вечер будут Екатерина Назарова (скрипка), Илья Мовчан (скрипка), Надежда Яровая (альт), Илья Пашинцев (виолончель), Мария Чепурина (флейта) и Анна Утехина (скрипка). В программе - Пьяццолла, фон Бибер, Шмельцер, Бизе-Борн, Джеминиани и Шостакович.

По словам продюсера фестиваля, задумка организаторов в том, чтобы сделать это мероприятие ежегодным. "Хочется сделать фестиваль ежегодным столичным событием, чтобы москвичи, которые не уезжают на праздники, могли интересно провести время", - заключил Бакеев.

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