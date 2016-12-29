Мать Кэрри Фишер Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать голливудской звезды Кэрри Фишер, умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.

Эту информацию, как пишет издание, подтвердил Тодд Фишер - сын Дебби Рейнолдс и брат Кэрри Фишер. "Она захотела быть с Кэрри", - заявил Фишер.

Ранее Рейнолдс была госпитализирована с сердечным приступом.

Ее дочь Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Она умерла через несколько дней после сердечного приступа.

В уходящем году Дебби Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.