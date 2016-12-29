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Сборы российских фильмов в 2016 году выросли в международном прокате вдвое

Культура
29 декабря, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря /ТАСС
Российские картины собрали $35 млн
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МОСКВА, 29 декабря /ТАСС/. Сборы российских фильмов в 2016 году выросли в международном прокате вдвое, с $17 млн до $35 млн, сообщает Роскино.

"Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 100%. В 2015 году 20 российских фильмов собрали $17 млн, 2016 году - $35 млн", - говорится в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

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"Результаты нашей работы - это следствие кропотливого и профессионального труда всей команды Роскино. В 2016 году мы впервые получили поддержку Министерства культуры и, надеюсь, увидев впечатляющие итоги на международном направлении, при скромных финансовых вложениях, министерство найдет возможность увеличить объем господдержки", - цитируются в сообщении слова генерального директора Роскино Екатерины Мцитуридзе.

По ее мнению России нужно не только охватывать рынки и фестивали, но и "заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном прокате".

В 2016 году Роскино при поддержке Министерства культуры России и в партнерстве с ПАО "Аэрофлот" организовало 11 мероприятий в семи странах мира, представив на ведущих международных кино- и телерынках 55 российских кино и телепроизводящих и сейлс компаний на стенде ROSKINO - Russian Cinema Worldwide. На девяти рынках в общей сложности было презентовано 76 национальных фильмов и телевизионных сериалов.

Совокупный бюджет девяти стендов ROSKINO - Russian Cinema Worldwide за аренду, дизайн, застройку и техническое оснащение за 2016 год составил $520 тыс. (по среднегодовому курсу валюты - около 36 млн рублей). Рекламный бюджет на продвижение фильмов на девяти международных рынках составил более $200 тыс. (по среднегодовому курсу валюты - около 14 млн рублей). Общая сумма продаж национальных фильмов на стенде ROSKINO - Russian Cinema Worldwide по итогам девяти кинорынков в 2016 году составила $19,6 млн, сообщает Росккино.

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