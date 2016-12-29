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Фильмы "Рай" и "Экипаж" претендуют на кинопремию "Золотой орел"

Культура
29 декабря, 10:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Звание лучшего режиссера могут получить Андрей Кончаловский, Николай Лебедев и Алексей Мизгирев
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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Пять российских картин претендуют на национальную кинопремию "Золотой орел - 2016" в главной номинации "Лучший фильм". Об этом ТАСС сообщили в исполнительной дирекции Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

Главный приз могут получить "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также претендуют на звание лучшего режиссера.

В так называемый "короткий список" премии в номинации "Лучшая женская роль в кино" выдвинуты Ксения Раппопорт ("Дама Пик"), Юлия Высоцкая ("Рай"), Виктория Исакова ("Ученик"). В мужской категории - Петр Федоров ("Дуэлянт"), Иван Янковский ("Дама Пик"), Данила Козловский ("Экипаж"). За лучшие роли на телевидении могут быть отмечены Юлия Пересильд, Ольга Погодина, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Константин Хабенский и Евгений Ткачук.

Также на премию выдвинуты представители практически всех кинематографических профессий, кроме того, будут отмечены неигровые фильмы, анимационные, сериалы. Назовут и лучший зарубежный фильм в российском прокате. Впервые "Золотой орел" отметит создателей короткометражек и визуальных эффектов.

"Всего академики посмотрели 52 полнометражных игровых фильмов, 29 неигровых фильмов, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 13 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2014-2015 годов", - уточнили в дирекции.

Объявление лауреатов премии состоится 27 января 2017 года в первом павильоне киностудии "Мосфильм". Обладатели призов в самых почетных номинациях станут известны лишь на самой церемонии.

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