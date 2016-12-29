СМИ: после смерти Джорджа Майкла остались три неизданных альбома

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ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Наследие британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 января 2016 года на 54-м году жизни, включает три неизданных альбома. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
Издание не исключает, что эти записи никто не услышит, поскольку певец счел их неудачными.
Рабочие названия альбомов - Trojan Souls, Extended Plaything и White Light. Как отмечается, одну из песен с последнего релиза Джордж Майкл исполнил на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
"Джордж Майкл полностью контролировал выпуск своих произведений, - цитирует издание его партнера по поп-дуэту Wham! Эндрю Риджли. - Ни я и никто другой не могли переступить это правило".
"Джордж был талантливым и блестящим музыкантом, но он мог быть упрямым и тяжелым, потому что был таким перфекционистом", - заявил газете один из знакомых исполнителя.
За время музыкальной карьеры британского певца, поэта и композитора греческого происхождения было продано около 100 млн экземпляров его записей, что делает его одним из самых успешных поп-исполнителей.
Джордж Майкл скончался 25 декабря у себя дома, в загородном особняке в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. Врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть певца, прибыли туда в 13:42 по местному времени (16:42 мск) в воскресенье.
Полиция квалифицирует смерть певца как невыясненную. По словам представителей правоохранительных органов, никаких подозрительных обстоятельств, связанных с его кончиной, не выявлено.
"На данном этапе смерть расценивается как с не установленными причинами, но не вызывающая подозрений. Вскрытие тела будет проведено в соответствующее время", - сообщили в полиции округа Тэмз-Вэлли, предупредив, что дополнительная информация не будет распространяться до завершения этих процедур.