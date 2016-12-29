В КНДР вышел остросюжетный исторический мультсериал о феодальной вражде

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ПХЕНЬЯН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. В КНДР вышел десятисерийный исторический мультипликационный фильм "Ко Чжу Мон". Остросюжетная анимационная лента повествует о противостоянии влиятельных кланов в период раннефеодального корейского государства Когурё (37 г. до н.э. - 668 г. н.э.).
В центре событий - реальная историческая личность Ко Чжу Мон. Согласно местным историческим хроникам, ему удалось в 19-летнем возрасте объединить несколько небольших королевств в единое раннефеодальное корейское государство, получившее название Когурё. Ко Чжу Мон (король Тонмен) правил страной 19 лет до своей смерти.
В КНДР периодически выходят анимационные ленты самой разнообразной тематики. Так, сотрудники Студии мультипликационных фильмов "Имени 26 апреля" работают над продолжением популярного сериала "Юный богатырь" о мальчике, который боролся против иноземных захватчиков.
Кроме того, северокорейские аниматоры пропагандируют научные и технологические достижения КНДР, помогающие подрастающему поколению расширить свой кругозор. На 14-м Пхеньянском международном кинофестивале анимационный фильм "Девочка, которая нашла огонь" получил спецприз.