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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Новым руководителем коллектива "Уральские пельмени" стал Андрей Рожков, за него проголосовал коллектив творческого объединения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из участников команды "Уральские пельмени" Сергей Ершов.
"Информацию о назначении Андрея Рожкова новым руководителем коллектива "Уральские пельмени" подтверждаю. Такое решение мы приняли путем голосования", - сказал Ершов.
Как ранее сообщал ТАСС, 29 апреля бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Как ранее сообщил адвокат Нетиевского Дедков, снятие его подзащитного с должности директора противоречило уставу общества и являлось незаконным.
По его словам, Нетиевский не только не голосовал за свое снятие, но и не извещался о проведении собрания, на котором было принято данное решение. При этом, как отметил адвокат, заявлений о том, что Нетиевский не исполняет свои обязанности, никем из участников собрания сделано не было.
В октябре этого года Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение о незаконности снятия Сергея Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".
"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.