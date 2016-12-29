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Руководителем коллектива "Уральские пельмени" стал Андрей Рожков

Культура
29 декабря, 12:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
Ранее творческое объединение возглавляли Сергей Нетиевский и Сергей Исаев
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Андрей Рожков

Андрей Рожков

© Пресс-служба компании "Наше кино"/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Новым руководителем коллектива "Уральские пельмени" стал Андрей Рожков, за него проголосовал коллектив творческого объединения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из участников команды "Уральские пельмени" Сергей Ершов.

"Информацию о назначении Андрея Рожкова новым руководителем коллектива "Уральские пельмени" подтверждаю. Такое решение мы приняли путем голосования", - сказал Ершов.

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Как ранее сообщал ТАСС, 29 апреля бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Как ранее сообщил адвокат Нетиевского Дедков, снятие его подзащитного с должности директора противоречило уставу общества и являлось незаконным.

По его словам, Нетиевский не только не голосовал за свое снятие, но и не извещался о проведении собрания, на котором было принято данное решение. При этом, как отметил адвокат, заявлений о том, что Нетиевский не исполняет свои обязанности, никем из участников собрания сделано не было.

В октябре этого года Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение о незаконности снятия Сергея Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.

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