"Защитники" и "Зверопой": какие фильмы будут бороться за лидерство в прокате в 2017 году

2017 год еще не начался, однако уже сейчас можно назвать два российских фильма, которые будут обсуждаться абсолютно точно. До выхода в прокат и даже до завершения всех работ внимание общественности привлекла картина Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего российского императора Николая II и примы-балерины Матильды Кшесинской. Лента должна выйти в прокат 25 октября 2017 года, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции. В ноябре 2016 года был отправлен запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм Учителя из-за обращений как общественных объединений, так и частных лиц.

Еще одна лента, которая несомненно будет в центре внимания, — "Рай" Андрея Кончаловского, выдвинутая от России на "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Она выйдет в прокат 19 января. В этом фильме (Россия, Германия) переплетаются три судьбы — русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Оба этих фильма нацелены скорее на фестивальную публику. Что же касается самых ожидаемых премьер 2017 года, которые больше всего могут заинтересовать обычного зрителя и стать кассовыми хитами, то свой список подготовил для ТАСС редактор отдела кассовых сборов kinobusiness.com Станислав Демиденко.

1. "Три богатыря и Морской царь"

Жанр: мультфильм.

Премьера: 1 января.

Седьмой год подряд новогодние праздники не обходятся без анимационной ленты студии "Мельница". С завидным постоянством чередуются мультфильмы о трех богатырях (2011, 2013, 2015 и 2017 годы) и Иване Царевиче и Сером Волке (2012, 2014 и 2016 годы). Две предыдущих части "богатырской" франшизы подошли вплотную к рубежу в миллиард рублей (кассовые сборы 949,7 и 963 млн рублей), но так и не смогли его преодолеть. Удастся ли это сделать с третьей попытки, станет известно уже совсем скоро.

2. "Кредо убийцы"

Жанр: фантастический боевик.

Премьера: 5 января.

Если по каким-то причинам новогодние премьеры не смогут заинтересовать зрителя, выручать кинопрокат придется блокбастеру "Кредо убийцы". Как известно, основой для этого фильма послужила популярнейшая серия видеоигр, общий объем продаж которой превысил 100 млн копий. Этим летом большим хитом в российском кинопрокате стал "Варкрафт". Конечно, создатели "Кредо убийцы" очень хотели бы повторить этот успех.

3. "Притяжение"

Жанр: фантастика.

Премьера: 26 января.

Пожалуй, один из самых интересных отечественных проектов за последние несколько лет. Космические корабли пришельцев в Москве? Такого наш зритель определенно еще не видел. Еще за два месяца до премьеры продюсеры заявили, что окупили все затраты за счет продаж прав на фильм за рубеж, но успех на родине в любом случае имеет приоритетное значение. Чем все закончится в "Притяжении", мы можем только гадать, но возможность сиквела предусматривает сейчас подавляющее большинство амбициозных проектов.

4. "Защитники"

Жанр: фантастический боевик.

Премьера: 23 февраля.

Крайне редко бывает, чтобы задолго до премьеры фильм российского производства вызвал настолько большой интерес за рубежом. О фантастическом боевике Сарика Андреасяна писали десятки, если не сотни самых разных сайтов по всему миру. Многие из них восприняли "Защитников" как российский ответ комиксам Marvel, хотя, конечно, задачи бросить вызов Голливуду здесь не стояло. Зарубежная публика в целом настроена весьма позитивно, однако наши любители кино могут оказаться намного требовательнее ее. Судя по всему, уверенные в успехе продюсеры заранее заявили о запуске в производство сиквела "Защитников". Впрочем, решающее слово здесь все равно окажется за зрителем.

5. "Зверопой"

Жанр: мультфильм.

Премьера: 2 марта.

Ко времени выхода на российские экраны лента студии Illumination Entertainment наверняка уже многократно окупит свой бюджет и станет хитом мирового проката. Так уж повелось у нас, что на Новый год тон задает анимация отечественного производства, которой вовсе не нужен такой мощный конкурент. Впрочем, в такой длительной задержке есть и свои плюсы. Ведь к началу марта юные зрители должны порядком соскучиться по голливудским мультфильмам. Несколько мягче станет и погода, что тоже в какой-то мере способствует походам в кино.

6. "Логан"

Жанр: фантастический боевик.

Премьера: 2 марта.

Франшиза о Людях Икс вряд ли закончится на этом фильме. Уже сейчас на студии 20th Century Fox прорабатываются самые разные варианты дальнейшего развития событий. А вот время самого колоритного персонажа в ней, Росомахи, судя по всему, подошло к концу. Заранее было объявлено о том, что роль в "Логане" станет последней для Хью Джекмана в данной серии фильмов. Как правило, эпическая развязка становится важным фактором для привлечения дополнительной аудитории и повышения сборов.

7. "Конг: Остров Черепа"

Жанр: приключенческий фантастический боевик.

Премьера: 9 марта.

Очередная попытка вернуть на экраны гигантскую обезьяну Кинг-Конга. Причем на этот раз студия Legendary Pictures задумала свести вместе Кинг-Конга, Годзиллу и других чудовищ. Впрочем, это дела отдаленного будущего, а пока что трейлеры обещают зрителю необыкновенно зрелищный и динамичный блокбастер.

8. "Красавица и чудовище"

Жанр: романтическая драма и сказка-фэнтези.

Премьера: 16 марта.

Во второй половине весны 2016 года крупного успеха в российском прокате добилась "Книга джунглей". Это был первый из запланированной целой серии игровых ремейков анимационной классики студии Disney. "Красавица и чудовище" станет вторым таким проектом, причем здесь создатели надеются, помимо привычной семейной аудитории, заинтересовать молодежь и подростков. Привлечь их должна романтическая сюжетная линия и запомнившаяся многим по фильмам о Гарри Поттере красавица Эмма Уотсон.

9. "Легенда о Коловрате"

Жанр: историческая драма, приключения.

Премьера: 13 апреля.

Второй за короткое время крупный проект на тему русской истории. Не такой затратный, как "Викинг", но тоже с весьма здоровыми амбициями. Успех двух этих фильмов может проторить дорогу последователям, неудача в прокате — на долгое время похоронить все попытки высокобюджетного исторического кино.

10. "Форсаж-8"

Жанр: боевик.

Премьера: 13 апреля.

В свое время было немало разговоров о том, что на колоссальные сборы седьмого "Форсажа" (1,74 млрд рублей в России и странах СНГ, 1,52 млрд долларов в мировом прокате) повлияла трагическая смерть Пола Уокера. Справедливость этих утверждений мы узнаем в апреле 2017 года. Повторить успех предшественника будет сложно, хотя крупным кассовым хитом боевик стать в любом случае обязан.

11. "Стражи галактики — 2"

Жанр: приключенческий фантастический боевик, экранизация комиксов.

Премьера: 4 мая.

Премьерой сиквела "Стражи галактики — 2" начинается в мировом прокате летний сезон блокбастеров. При отличных отзывах зрителей первая часть собрала в России и странах СНГ 1357 млн рублей. С этим результатом экранизация комиксов заняла третье место по сборам в 2014 году. Продолжение истории команды необычных супергероев постарается развить успех.

12. "Чужой. Завет"

Жанр: фантастика.

Премьера: 19 мая.

О новом проекте знаменитого Ридли Скотта известно не так уж много, однако зрительский интерес к нему это ничуть не уменьшает. Скорее, наоборот, дополнительная интрига идет здесь только на пользу. Предполагается, что в этом фильме режиссер окончательно сведет начатую еще в конце 70-х годов франшизу "Чужой" с современным "Прометеем". Вышедший несколько дней назад трейлер подстегнул любопытство киноманов, так и не дав ответа на мучившие их вопросы.

13. "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок"

Жанр: приключения.

Премьера: 26 мая.

Шесть лет назад предыдущая часть пиратской франшизы добилась колоссального успеха в кинопрокате России и стран СНГ. Кассовые сборы в размере 1,78 млрд рублей уступили только "Аватару". С тех пор исполнителю роли Джека Воробья Джонни Деппу пришлось пережить сразу несколько чувствительных провалов. Более того, популярный актер последнее время регулярно оказывается на первых строчках чарта самых переплачиваемых звезд Голливуда. Пятая часть "Пиратов Карибского моря" может стать для него едва ли не последним шансом доказать киностудиям Голливуда свою способность по-прежнему добиваться успеха.

14. "Трансформеры: Последний рыцарь"

Жанр: фантастический боевик.

Премьера: 22 июня.

Скажем прямо, отзывы у последних частей "Трансформеров" были не слишком хороши. Однако в России эта франшиза неизменно собирала отменную кассу. После трехлетней паузы продюсеры вместе с режиссером Майклом Бэем запланировали выход трех фильмов на протяжении трех лет. Первым из них станет "Последний рыцарь". Судя по трейлеру блокбастера, ничего принципиально не изменилось: много взрывов, экшена и спецэффектов, а сюжет снова играет второстепенную роль.

15. "Гадкий я — 3"

Жанр: мультфильм.

Премьера: 29 июня.

Три года назад сиквел "Гадкий я — 2" чуть-чуть не дотянул до миллиардного рубежа кассовых сборов во все мире. Прошлым летом с этой задачей без проблем справился спин-офф о странных желтых созданиях "Миньоны". Теперь постарается добиться того же и третья часть основной анимационной франшизы. Толпы детворы в дни школьных каникул кинотеатрам должны быть гарантированы.

16. "Человек-паук: Возвращение домой"

Жанр: приключения, экранизация комиксов.

Премьера: 6 июля.

Вторая попытка перезапустить франшизу о Человеке-пауке. После Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда главную роль сыграет молодой британский актер Том Холланд. При этом фильмы о Человеке-пауке станут теперь частью большой киновселенной комиксов Marvel. Человек-паук Тома Холланда появился впервые на экране в ленте "Первый мститель: Противостояние", а в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" зрители смогут увидеть Роберта Дауни — младшего в своей коронной роли Тони Старка — Железного человека.

17. "Валериан и город тысячи планет"

Жанр: фантастика.

Премьера: 20 июля.

Без преувеличения проект всей жизни французского режиссера Люка Бессона, который мечтал экранизировать комиксы о Валериане много лет. Считается общепризнанным, что именно они во многом вдохновили Джорджа Лукаса на создание "Звездных войн". В 2009 году сценарий фильма был практически готов, однако после выхода на экраны "Аватара" пораженный творением Джеймса Кэмерона Люк Бессон решил начать все с чистого листа. Полной уверенности в коммерческом успехе рискованного проекта нет ни у кого, сомневающихся же в нем более чем достаточно. Впрочем, французскому режиссеру стоит поаплодировать уже за одну только смелость.

18. "Темная башня"

Жанр: фантастический боевик.

Премьера: 27 июля.

Долгожданная экранизация популярнейшего цикла романов американского писателя Стивена Кинга. Первоначально премьера блокбастера была запланирована на февраль 2017 года, однако в ноябре руководство студии Sony Pictures приняло решение о переносе ее на июль. Основной причиной для этого была объявлена необходимость большего времени для монтажа и работы над спецэффектами.

19. "Kingsman: Золотое кольцо"

Жанр: боевик.

Премьера: 28 сентября.

Сиквел очень успешного в российском кинопрокате фильма "Kingsman: Секретная служба". В активе боевика британского режиссера Мэттью Вона были не только отличные сборы, но и превосходные отзывы подавляющего большинства любителей кино. В такой ситуации продолжение кассового хита вполне способно снова преподнести сюрприз.

20. "Звездные войны. Эпизод VIII"

Жанр: фантастика.

Премьера: 14 декабря.

Относительно скромные результаты на российских экранах спин-оффа "Изгой-один" вряд ли стоит переносить на продолжение основной сюжетной линии космической саги. Выходящий на экраны в декабре 2017 года фильм станет последней ролью скончавшейся 27 декабря исполнительницы роли принцессы Леи Кэрри Фишер. Руководство студии Disney подтвердило, что работа над сценами с ее участием полностью завершена. Предполагалось, что актриса сыграет и в девятом эпизоде "Звездных войн", но по этой части все решения будут приняты позднее.