Мультфильм "Снежная королева 3" вышел в мировой прокат

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Воронежская студия Wizart Animation запустила в мировой прокат третью часть своего мультфильма "Снежная королева 3. Огонь и лед", сообщила пресс-служба студии.

"Двадцать девятого декабря во всех кинотеатрах России, а также в Хорватии, Румынии, Польше и Прибалтике вышла в прокат анимационная комедия "Снежная Королева 3. Огонь и лед" студии Wizart Animation. На начало 2017 года намечены показы в Корее, Болгарии, Турции и странах Ближнего Востока", - уточнили в студии.

Над картиной работали порядка 300 аниматоров. "Для работы над сценарием был приглашен Роберт Ленс, написавший сценарии для всемирно известных мультфильмов "Красавица и чудовище", "Шрек", "История игрушек", "Флик". Саундтрек к комедии, песню под названием "Пламя и лед", исполнила известная актриса Наталья Быстрова, которая озвучила главную героиню Герду, музыку написал голливудский композитор Фабрицио Манчинелли, а записал ее Симфонический оркестр Будапешта", - сообщили в студии.

Кроме того, для поддержки мирового проката мультфильма департамент транспорта Москвы с Министерством культуры РФ проводят в преддверии новогодних праздников поздравительную акцию для москвичей и гостей столицы. Пассажиры Московского метрополитена при наведении гаджетов на проездной билет "Единый" могут услышать поздравления от главных героев мультфильма "Снежная королева 3. Огонь и лед", а используя специальное приложение - поиграть в увлекательные игры, выполненные с использованием технологии дополненной реальности.

Как объяснили в студии, четвертую часть "Снежной королевы" можно будет увидеть через два года. "В конце ноября Попечительский совет Фонда кино принял решение поддержать в прокате девять проектов, в том числе и "Снежную королеву 3. Огонь и лед", а также выделить средства на разработку шести новых кинопроектов, среди которых - четвертая часть "Снежной королевы", - уточнили на студии.

Wizart Animation основана в Воронеже в 2007 году. Ее мультфильмы "Снежная королева", "Снежная королева 2: Перезаморозка", "Волки и овцы: бееезумное превращение" проданы в 130 стран мира.