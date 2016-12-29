Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельца

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ВАРШАВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство культуры и национального наследия Польши подписало соглашение с Фондом князей Чарторыйских, предусматривающее приобретение государством его ценной коллекции, включающей знаменитую картину "Дама с горностаем" кисти Леонардо да Винчи (1452-1519) - единственную работу великого мастера, которая находится в Польше. Торжественная церемония подписания договора состоялась в Королевском замке.
Переговоры с фондом велись с 1991 года. Стоимость, которую польское государство заплатило за собрание Чарторыйских, не называется. Известно только, что в бюджете страны выделено на его приобретение 300 млн злотых ($80 млн).
Коллекция, помимо шедевра да Винчи, включает в себя графику Рембрандта, рисунки Ренуара, а также бесценные для польской истории документы - около 250 тысяч библиотечных наименований (книги и рукописи). Семья Чарторыйских коллекционировала все эти богатства на протяжении более 200 лет.
Как отмечал ранее заместитель министра культуры Польши Ярослав Селин, речь идет "о бесценном собрании в прямом смысле этого слова". Представитель ведомства напомнил, что входящая в него "Дама с горностаем" застрахована на 1,4 млрд злотых ($350 млн).
Написанная Леонардо да Винчи в 1489-1490 гг. по заказу герцога Миланского, картина "Дама с горностаем" представляет собой портрет юной красавицы Чечилии Галлерани. В 1800 году шедевр был куплен польским князем Адамом Ежи Чарторыйским и вывезен в Краков, где хранится в местном музее. Периодически "Дама с горностаем" выставляется в различных уголках мира.