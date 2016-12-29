Залы Музея кино на ВДНХ назовут в честь знаменитых кинематографистов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Залы и аудитории нового здания Музея кино в 36-м павильоне ВДНХ назовут в честь легендарных кинематографистов. Об этом на презентации здания сообщила директор музея Лариса Солоницына.

"У нас три зала и три аудитории. И мы думаем о том, чтобы назвать их в честь знаменитых кинематографистов, скорее всего, отечественных, но мы будем думать", - сказала Солоницына.

По ее словам, сейчас окончен первый этап капитального ремонта павильона, где в 2017 году разместится Музей кино.

"У нас контракт с подрядчиками до мая следующего года. Есть что-то, что позволило музею переехать и обрести собственный дом, а есть что-то, что еще нужно сделать", - подчеркнула директор.