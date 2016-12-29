Участники экспедиции "Кон-Тики 2" ищут в России продюсера для фильма о своем путешествии

ОСЛО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Участники экспедиции "Кон-Тики 2", завершившейся в марте 2016 года, намерены выпустить часовой документальный фильм о своем путешествии через Тихий океан и собираются найти продюсера в России. Об этом ТАСС рассказал лидер и главный организатор "Кон-Тики 2" норвежский ученый и путешественник Тургейр Хиграфф.

"Мы ведем работу над 60-минутной лентой и собираем для этих целей денежные средства. Следующий год, когда будет отмечаться 70-летний юбилей путешествия Тура Хейердала на плоту "Кон-Тики", мы посвятим совместной работе над фильмом, - заявил собеседник агентства. - Мы будем очень рады, если нам удастся найти российского продюсера. Мы знаем, что в России у нас есть аудитория. Оттуда каждую неделю приходят вопросы о том, когда же, наконец, будет готов фильм".

Часть видеоматериала об экспедиции была отснята российским фотографом и кинооператором Евгением Орловым.

До Рапануи и обратно

Два международных экипажа, в состав которых входили граждане РФ, предприняли путешествие из Перу к Рапануи (острову Пасхи), а затем обратно на двух построенных из бальсовых бревен плотах, аналогами которых пользовались еще древние инки.

Экспедиция лишь частично повторяла маршрут плота "Кон-Тики", на котором легендарный норвежский путешественник и этнограф Тур Хейердал (1914 - 2002) в 1947 году вместе с 5 спутниками проделал путь в 7 тыс. км от побережья Перу до архипелага Туамоту. Протяженность маршрута "Кон-Тики 2" составила 8340 км.

Путешественники достигли острова Пасхи, который расположен ближе к побережью Южной Америки, чем Туамоту, однако затем отправились в обратный путь, чтобы доказать, что индейцы Южной Америки не только могли достичь Полинезии, пользуясь попутным течением, как это продемонстрировал Хейердал, но и вернуться обратно, зачастую плывя против течения.

На обратном пути экипажам не благоволила стихия, путешествие затянулось. Плоты начали разваливаться на части - дерево и пеньковые веревки не выдержали воздействия водорослей и соленой воды. Было принято решение об экстренном завершении экспедиции. Людей и оборудование подняло на борт оказавшееся поблизости рефрижераторное судно.

Во время экспедиции были собраны ценные для науки сведения о температуре и составе морской воды, обитателях океана, а также содержании микрочастиц пластика в водах мирового океана. На плотах находилось больше тонны исследовательского оборудования. Данные были переданы в МИД Норвегии, ООН и ряд научных организаций.

Лучшие спутники - россияне

В экспедиции "Кон-Тики 2" участвовали четверо россиян. В ходе первого отрезка путешествия это были врач Борис Романов и блогер Андрей Чесноков, в ходе второго - Евгений Орлов, Чесноков и Сергей Гольцов, сменивший Романова в роли корабельного врача.

По словам Хиграффа, решение взять на борт врачей именно из России отчасти было данью уважения Хейердалу, которого в экспедициях на тростниковых лодках "Ра", "Ра 2" и "Тигрис" сопровождал Юрий Сенкевич.

"Первоначально я лично занимался поиском членов экипажа в Москве, поскольку знаю, что в России живут крепкие телом и духом люди, которых отличает трудолюбие и учтивость. Наша экспедиция в очередной раз показала, что это так, - сказал Хиграфф. - Российские участники путешествия внесли свой большой вклад в общее дело, которое оказалось очень и очень непростым".

Другой участник экспедиции - известный компьютерным экспертам во всем мире программист и один из руководителей норвежской компании Opera Software Хокон Виум Ли.

После завершения путешествия он выступал в России с лекциями о "Кон-Тики 2", а в этом месяце вместе с Хиграффом также устроил презентацию для сотрудников и гостей российского посольства в Осло.

Планы на будущее

По словам Хиграффа, путешествие на "Кон-Тики 2" было сложным и дорогостоящим проектом, который будет непросто повторить. Цель его следующей экспедиции - Арктика.

"Возможно, я отправлюсь на Чукотку, чтобы изучать образ жизни эскимосов. Это один из моих планов, - рассказал ТАСС путешественник. - Кроме того, я будут продолжать исследования, посвященные морским цивилизациям древности. Вероятно, осуществлю еще один проект, подобный "Кон-Тики 2", но это будет еще нескоро".