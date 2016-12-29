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Мединский: сеть "Москино" с приходом Угольникова станет модным местом

Культура
29 декабря, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По мнению министра культуры, до недавнего времени организация работала "как банальная киносеть с голливудским репертуаром"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бюджетная сеть городских кинотеатров "Москино" с приходом на пост ее президента режиссера и продюсера Игоря Угольникова должна стать модным местом. Такое мнение высказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я считаю, что решение о назначении Игоря Угольникова правильное. "Москино" - уникальная сеть кинотеатров, она нуждается в серьезном усилении как в творческой, так и и в содержательной части", - отметил министр.

По его мнению, до недавнего времени "Москино" работала "как банальная киносеть с голливудским репертуаром".

"На мой взгляд, 14 кинотеатров, которые находятся в привилегированном месте, должны стать модными и интересными местами", - подчеркнул министр.

Ранее департамент культуры Москвы сообщил, что президентом сети городских кинотеатров "Москино" станет Игорь Угольников, директором - Светлана Максимченко, работавшая в структуре "Мосгорпарка".

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