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Мединский: Музей кино вместе с "Союзмультфильмом" образуют хороший кластер

Культура
29 декабря, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Работа нового музея в 36-м павильоне ВДНХ начнется во втором квартале 2017 года
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Открывающиеся в следующем году Музей кино на ВДНХ и студия "Союзмультфильм" на улице Академика Королева наряду с Всероссийским государственным институтом кинематографии и киностудией Горького создадут хороший кинокластер в этом районе Москвы. Такое мнение на "новоселье" Музея кино в 36-м павильоне ВДНХ высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Получается хороший кластер - ВГИК, у которого появился новый корпус, киностудия Горького, которая тоже расширяется и укрупняется, третьим объектом станет Музей кино, еще в первой половине следующего года мы откроем производственный комплекс "Союзмультфильма", - сказал министр.

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Самому Музею кино Мединский пожелал стать "центром пропаганды, просвещения и созидания". "Раньше под словом "музей" подразумевали место встреч, дискуссий и просвещения, где встречаются умные люди, рождаются новые проекты, откуда выходят, пропитавшись духом величия советского, российского кинематографа", - сказал глава Минкультуры.

Он подчеркнул, что у Музея кино "впервые за свою 30-летнюю историю появился дом", где есть кинозалы и площади для хранения экспонатов. Работа Музея кино в 36-м павильоне ВДНХ начнется во втором квартале 2017 года.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" до конца года должен переехать из своего старого помещения на Долгоруковской улице в новое здание, бывшее Московское конструкторское бюро киноаппаратуры, расположенное недалеко от телецентра "Останкино". В этом году студия отмечает 80-летний юбилей.

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