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Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет

Культура
4 января, 1:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
СМИ сообщали о беременности певицы еще в мае, однако сама она подтвердила это только в октябре
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© EPA/IAN LANGSDON

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет. Мальчик появился на свет во вторник, роды прошли благополучно, сообщила журналу People представительница поп-звезды.

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"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса, и восстанавливает силы в комфортных условиях", - говорится в письменном заявлении, предоставленном изданию.

СМИ сообщали о беременности певицы еще в мае, однако сама она подтвердила это только в октябре. В апреле Джексон неожиданно отложила гастроли, сославшись на рекомендации врачей. Певица замужем за бизнесменом Виссамом аль-Маной, этот ребенок будет для них первенцем.

Джанет является сестрой скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона. Широкая популярность пришла к ней с выходом в феврале 1986 года ее третьего по счету альбома Control. Ей удалось опровергнуть тех, кто считал ее вокальные данные самыми скромными в легендарной семье Джексонов и сомневался в перспективах ее музыкальной карьеры.

Пик славы Джанет Джексон пришелся на начало 90-х годов минувшего века. Всего певица продала 140 млн своих записей, по этому показателю она входит в группу самых популярных исполнителей в истории современной музыки.

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