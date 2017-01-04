Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет

Игровые номера выживших в авиакатастрофе футболистов "Шапекоэнсе" не будут использоватьсяСпорт 4 января, 3:13
Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет. Мальчик появился на свет во вторник, роды прошли благополучно, сообщила журналу People представительница поп-звезды.
"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса, и восстанавливает силы в комфортных условиях", - говорится в письменном заявлении, предоставленном изданию.
СМИ сообщали о беременности певицы еще в мае, однако сама она подтвердила это только в октябре. В апреле Джексон неожиданно отложила гастроли, сославшись на рекомендации врачей. Певица замужем за бизнесменом Виссамом аль-Маной, этот ребенок будет для них первенцем.
Джанет является сестрой скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона. Широкая популярность пришла к ней с выходом в феврале 1986 года ее третьего по счету альбома Control. Ей удалось опровергнуть тех, кто считал ее вокальные данные самыми скромными в легендарной семье Джексонов и сомневался в перспективах ее музыкальной карьеры.
Пик славы Джанет Джексон пришелся на начало 90-х годов минувшего века. Всего певица продала 140 млн своих записей, по этому показателю она входит в группу самых популярных исполнителей в истории современной музыки.