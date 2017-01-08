Театр "Уголок дедушки Дурова" отмечает 105-летие

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский театр "Уголок дедушки Дурова" отмечает 8 января 105-летие со дня основания. В театре приняли решение не менять традиционный новогодний репертуар в этот день и перенести празднование юбилея на начало сезона. Об этом в интервью ТАСС рассказал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Дуров.
"Пришлось бы снимать с показа детские спектакли, чтобы подготовить что-то новое к 8 января. Мы не хотим оставлять детей в новогодние каникулы без сказки, поэтому переносим юбилей на открытие сезона в сентябре", - сообщил Дуров, добавив, что к началу сезона в театре подготовят специальный праздничный спектакль.
Цирковой артист, дрессировщик и ученый-зоопсихолог Владимир Леонидович Дуров открыл зоологический музей, зверинец и театр "Крошка", где выступали дрессированные звери, 8 января 1912 года в Москве.
По словам нынешнего художественного руководителя, трудно вспомнить все изменения, которые происходили в театре за 105 лет его истории. Например, в зависимости от воли действующего руководителя менялось название: "Страна чудес дедушки Дурова", "Театр зверей имени В. Л. Дурова" и сегодняшнее "Уголок дедушки Дурова". "Поскольку все это не меняет смысла, то устоявшимся названием так и остался "Уголок Дурова" - так говорим и мы, и зрители", - пояснил Дуров.
У этого названия есть своя история. "Изначально был купеческий дом, который, собрав все свои средства, приобрел Владимир Леонидович для себя и своих питомцев. Есть версия, что он как-то сказал: "В этом большом доме я хоть и хозяин, а все занято животными, и мне остался один маленький уголок", - рассказал худрук театра.
С момента основания и до сегодняшнего дня "Уголком" руководили только члены семьи Дуровых. Гуманный метод дрессировки животных, названный в честь основателя театра "дуровским", в семье также передается из поколения в поколение.
"Владимир Леонидович показал всему миру, что гуманным отношением к животным можно добиться гораздо больших результатов. Где, как ни у нас, соблюдаться этой традиции?", - подчеркнул нынешний худрук.
Основной переменой в "Уголке дедушки Дурова" называют переход к сюжетным спектаклям в репертуаре. "Раньше театр, где работают с животными, был диковинкой. В основном, демонстрировались цирковые трюки, некоторые из них были стилизованными, какие-то просто демонстрировали возможности животных", - напомнил Юрий Дуров.
К современной публике нужен новый подход. "Мы решили оправдать название "театр". Теперь у нас идут сюжетные спектакли, сказки", - отметил худрук. По его словам, "через сказку - наиболее короткий путь к сердцу и разуму маленьких зрителей". "В форме сказки демонстрировать красоту работы животных интереснее, и это себя оправдало - к нам приходят уже по несколько раз, на разные постановки", - добавил он.
Новизна нужна и в выборе четвероногих и пернатых артистов. "Публика стала продвинутой, ребенок может увидеть любых животных по телевизору. Мы стараемся чаще привлекать экзотических животных. Вот у нас появились фенеки, скунсы, капибары - те, животные, которых раньше даже не в каждом зоопарке можно было найти", - отметил Дуров.
В театре гуманно относятся не только к своим действующим артистам, но и к тем животным, которые по возрасту уже не могут участвовать в представлениях. По заверению руководства "Уголка", все они доживают до своих естественных последних дней. Некоторым удается найти новый дом.
"В монастырях живут наши копытные животные, во многих городах сейчас организуют площадки с животными. Мы отдаем только в проверенные места, у нас даже есть специальный сотрудник, который отслеживает, чтобы нашим бывшим артистам жилось хорошо", - подчеркнул Дуров.
Большинство же артистов-пенсионеров - около 90% - остаются в стенах театра, поэтому проблема расширения площадки стоит особенно остро.
"Уголок дедушки Дурова" располагает двумя залами - театром "Крошка" на 90 мест и Большой сценой на 300 человек, построенной в 1980 году.
Подарком к юбилею "Уголка" стало сообщение правительства города о том, что согласован план расширения театра. "За несколько месяцев до Нового года нам пришло радостное сообщение, что правительство Москвы нашло возможность, и будет строиться еще одна площадка - сцена плюс помещение для наших четвероногих артистов", - поделился Дуров.
В театре с нетерпением ждут новой площадки, ведь вместе с нею появится возможность приобрести новых артистов. "В первую очередь, ждем, что животным станет комфортнее, но и будем использовать пространство для большего количества выступлений, потому что зрителей с каждым годом все больше", - порадовались в театре.
Ожидается, что новая площадка будет пристроена к действующему зданию на улице Дурова в Москве и даст возможность установить дополнительно 300-400 мест. Ее сдача запланирована на 2019 год.