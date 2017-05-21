Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериала

Один из самых любимых сериалов 1990-х "Твин Пикс" вернется на экраны 21 мая. Новый, третий по счету сезон состоит из 18 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю на телеканале Showtime, а в день премьеры компания выпустит сразу две серии. ТАСС рассказывает, почему новый "Твин Пикс" обязателен к просмотру, даже если вы уже знаете, кто убил Лору Палмер.

Дэвид Линч в кресле режиссера

В маленьком городке Твин Пикс в штате Вашингтон происходит загадочное убийство: неизвестный жестоко расправляется с королевой школы Лорой Палмер и выбрасывает ее тело в воду. Для расследования преступления в город прибывает специальный агент ФБР Дейл Купер. Вместе с шерифом Труманом и его помощниками агент начинает распутывать дело и открывает для себя страшную и полную мистики сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка... Так начинается первый сезон легендарного сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". Его первая серия вышла в эфире телеканала ABC 8 апреля 1990-го, последняя — 10 июня 1991 года. Спустя более 20 лет стало известно, что история таинственного городка получит продолжение.

Возвращение "Твин Пикса" началось с твита. В октябре 2014 года Дэвид Линч написал: "Дорогие друзья в Twitter: Ваша любимая жевательная резинка снова вернется в моду", сопроводив сообщение хештегом "чертовски хороший кофе". Эта отсылка к знаменитой цитате из сериала могла означать только одно: новому "Твин Пиксу" быть.

Dear Twitter Friends: That gum you like is going to come back in style! #damngoodcoffee — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 3 октября 2014 г.

Вскоре Линч и второй создатель сериала Марк Фрост подтвердили это официально. Правда, практически сразу начались проблемы: Линч и Showtime не смогли договориться о финансировании, и режиссер неожиданно выбыл из проекта. Возвращения Линча потребовали не только возмущенные фанаты, но и сами актеры сериала, после чего телеканал был вынужден пойти на уступки и предоставить ему чуть ли не неограниченный бюджет и полную творческую свободу. Линч вернулся и вместо запланированных изначально девяти эпизодов сделал 18, причем снял весь сезон как полноценный фильм, впоследствии поделив его на эпизоды.

Полное шефство над проектом — главное преимущество, которого Линч был лишен во время работы над первыми сезонами. Тогда он снимал не все эпизоды, что было сильно заметно по эстетике и режиссерским решениям каждой серии. Страдало и общее качество сериала, падали рейтинги, и, как результат, в 1991 году его закрыли после двух сезонов (30 серий). Однако для самого Линча история "Твин Пикса" на этом не закончилась. В 1992 году вышел снятый им приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь", который в американском прокате обернулся провалом, однако получил культовый статус среди поклонников сериала и творчества режиссера. По сообщениям СМИ, Линч планировал снять еще два фильма, которые привели бы историю убийства Лоры Палмер к ее логическому завершению, но этим замыслам не было суждено сбыться. В 2001 году в одном из интервью режиссер признал: "Твин Пикс" мертв, как дверной гвоздь".

К счастью, в этом он оказался неправ. История о специальном агенте ФБР Дейле Купере, расследующем убийство старшеклассницы Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс, оставила у зрителей слишком много вопросов, а основной сюжет так и не был завершен, и потому "Твин Пикс" попросту не мог остаться без продолжения. Кстати, судя по недавним заявлениям Линча, новый сезон будет именно продолжением, а не ремейком старой истории. При этом вернется все то, за что мы любим этот сериал, в том числе и его ключевые герои.

Дэвид Линч ест пончик в тизере нового "Твин Пикса"

Старые персонажи

В новом "Твин Пиксе" к своим ролям вернулись актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Кайл Маклахлен вновь предстанет в образе агента Купера, Шерил Ли вернется в роли Лоры Палмер, а Рэй Вайз — в роли ее отца Лиланда. Из менее очевидных камбэков стоит отметить Дэвида Духовны, который снова сыграет трансвестита — агента службы по борьбе с наркотиками Дениз Брайсон. В сериал также вернутся Дэвид Патрик Келли, сыгравший Джерри Хорна — брата Бенджамина Хорна и, соответственно, дядю одного из ключевых персонажей сериала Одри. Шерилин Фенн, исполнившая роль Одри Хорн, тоже присутствует в сериале, как и ее экранная подруга Шелли Джонсон, которую сыграла Мэдхен Амик. Не покинули "Твин Пикс" и молодой человек Шелли, пустоголовый красавчик Бобби Бриггс, а также рыцарь печального образа на мотоцикле Джеймс Херли. Их, как и прежде, сыграют Дана Эшбрук и Джеймс Маршалл соответственно. Наконец, сам Дэвид Линч вновь исполнит роль глуховатого агента ФБР Гордона Коула.

Судя по всему, в новом сериале не будет ряда классических персонажей "Твин Пикса", в первую очередь Донны Хейворд, которую играла Лара Флинн Бойл. Колоритная Дама с поленом также не появится из-за того, что игравшая ее актриса Кэтрин Колсон скончалась в 2015 году. В списке из 217 актеров, которые приняли участие в съемках сериала, нет и Майкла Джей Андерсона — Карлика, обитающего в Черном вигваме (а Великан из Белого вигвама в исполнении Карела Стрёйкена, напротив, присутствует). В сериале также должен был появиться Дэвид Боуи, исполнивший эпизодическую роль агента Филиппа Джеффриса в "Твин Пикс: Сквозь огонь", однако музыкант умер прежде, чем успел принять участие в съемках.

Верный друг агента Купера шериф Гарри С. Трумэн вернется в "Твин Пикс", но сменит лицо: играть его будет не Майкл Онткин (актер из оригинального сериала), а Роберт Фостер. Впрочем, это единственный подобный случай. Даже если зритель не досчитается каких-нибудь любимых персонажей из классического сериала, их с лихвой компенсирует новый состав, в котором не только голливудский "молодняк", но и актеры, которых сегодня уже принято считать мэтрами кинематографа.

It's happening again.....this year....sooner than you think.... pic.twitter.com/CgEazhx8JQ — sherilynfenn (@sherilynfenn1) 1 января 2017 г.

Новые лица

Среди "тяжеловесов" нового "Твин Пикса" — итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, британский актер Тим Рот и англо-австралийская актриса Наоми Уоттс, чья карьера в свое время взлетела благодаря линчевскому фильму "Малхолланд Драйв" (2001). Хипстерскую аудиторию должно приятно удивить появление в сериале Майкла Серы — звезды таких инди-фильмов, как "Скотт Пилигрим против всех" (2010) и "Джуно" (2007). Новыми обитателями вымышленного городка также станут актеры Джеймс Белуши, Аманда Сейфрид и Эшли Джадд.

В своих фильмах Линч уделяет большое внимание музыке и часто снимает музыкантов. Поэтому неудивительно, что в новом "Твин Пиксе" будет присутствовать ряд известных исполнителей, а именно поп-дива Скай Феррейра, Трент Резнор из индастриал-группы Nine Inch Nails, а также лидер гранжевого коллектива Pearl Jam Эдди Веддер. Пока неизвестно, будет ли их музыка каким-либо образом инкорпорирована в сериал, но по крайней мере эстетически она бы хорошо вписалась в линчевское повествование. Хотя первую скрипку в "Твин Пиксе" будет играть, разумеется, авангардно-джазовый музыкант Анджело Бадаламенти — автор музыки к оригинальному сериалу и фильмам Линча "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв".

Анджело Бадаламенти рассказывает, как он придумал главную тему для "Твин Пикса

Чертовски хороший кофе и вишневый пирог

В "Твин Пикс" хочется вернуться не только ради знакомых актеров или музыки, но и ради маленьких деталей, из которых состоит этот вымышленный город-мир. Это, конечно, вишневый пирог и жидкий кофе из кофеварки в Double R ("Чертовски хороший.. и горячий!"). Это мохеровые свитеры с юбками-карандашами для девушек и кожанки с голубыми джинсами для парней. Это необъяснимые сигналы и таинственные знаки, например совы, которые, как известно, не то, чем кажутся. Все эти вещи складываются у Линча в один калейдоскоп, погружающий зрителя в завораживающее и по-своему уютное ощущение мистики и хоррора, который скрывается за фасадом одноэтажной Америки.

Наверное, в этом и заключается секрет "Твин Пикса", повторить который с разной долей успеха пытаются и современные телевизионщики. Чтобы далеко не ходить за примером, достаточно вспомнить сверхпопулярный научно-фантастический сериал 2016 года "Очень странные дела", который по-своему пытался воспроизвести линчевские ходы вплоть до сюжетной линии. Например, "Очень странные дела", как и "Твин Пикс", начинается с необъяснимого исчезновения ключевого персонажа в небольшом американском городке. Темное измерение, куда попадает этот герой и которое в сериале 2016 года называют "по ту сторону", — это, по сути, линчевский Черный вигвам. И так далее — подобные примеры можно перечислять бесконечно.

Если смотреть шире, то творение Линча можно считать виновником возрождения моды на 1990-е — будь то в кино, сериалах, музыке, прическах или одежде. И не исключено, что примеру "Твин Пикса" сейчас последуют очень многие сериалы, которые вызывают у зрителя столь же ностальгические чувства по этому времени (новость о готовящемся перезапуске "Зачарованных" тому подтверждение).

http://welcometotwinpeaks.tumblr.com/post/153320841937/ǝƃpol-ʞɔɐlq-ǝɥʇ-stranger-things-x-twin-peaks

Нераскрытые тайны

Внимание, спойлеры!

В последней вышедшей серии под названием "По ту сторону Жизни и Смерти" Дейл Купер спасает его возлюбленную Энни (Хизер Грэм) из Черного вигвама, но сам становится заложником духа-убийцы Боба. Хизер Грэм нет в списке актеров, задействованных в новом сезоне, значит ли это, что одержимый злом Купер убил свою девушку? Или же настоящий Дейл Купер остался в Черном вигваме, тогда как в реальный мир проник его злой двойник? Ответа на этот вопрос фанаты "Твин Пикса" ждут, вероятно, больше всего. В этом контексте также интересна судьба Боба (напомним, что это именно он вселился в Лиланда Палмера и убил его дочь Лору, с чего начинается действие всего сериала). Вернется ли Боб в "Твин Пикс" и если вернется, то как (с учетом того, что актер Фрэнк Силва, игравший его в оригинальном сериале, умер более 20 лет назад)? Что стало с Карликом, который вместе с Бобом жил в Черном вигваме? Этих двух персонажей можно условно причислить к главным антагонистам истории, так что их возвращение (или невозвращение) остается одним из ключевых вопросов.

В той же последней серии Донна Хейворд узнает, что ее настоящий отец — не доктор Уильям Хейворд, а местный магнат Бен Хорн. Дочь последнего, Одри, приковывает себя наручниками к решеткам банка в знак протеста против вырубки лесов. По совпадению именно в этот момент в банке взрывается бомба, и судьба девушки остается неизвестной (правда, Марк Фрост в своем романе "Тайная история Твин Пикс" уже раскрыл эту тайну, сообщив, что Одри оказалась единственным человеком, выжившим в результате взрыва). И все же хочется знать, как сложилась дальнейшая судьба Донны и Одри? Как будет обыграно отсутствие Донны при том, что все остальные члены ее семьи в сериал вернутся?

Что стало с владелицей Double R Нормой Дженнингс (Пегги Липтон) и ее тайным любовником Большим Эдом Харли (Эверетт Макгилл)? Их сюжетная линия, наверное, одна из самых заурядных для этого сериала (оба персонажа несчастливы в своих браках и хотят быть друг с другом), но от того не менее интересно, смогли ли они в итоге быть вместе или же их пути разошлись. Из этой же категории история другой пары — секретарши Люси Моран и полицейского Энди Бреннена. В конце сериала они решили остаться парой и растить ребенка вместе. Как сложилась их семейная жизнь? Появится ли их уже выросший ребенок в новом "Твин Пиксе" и кто его будет играть? Майкл Сера? Скай Феррейра?

Наконец, осталось понять, каким образом Лора Палмер будет участвовать в действии сериала. Этот вопрос представляет собой непаханое поле для спекуляций (одно из наиболее похожих на правду предположений — что она по-прежнему останется мертва, но будет присутствовать в истории в виде духа или привидения). В "Твин Пикс: Сквозь огонь" мы видим, как Дейл Купер, уже будучи заточенным в Черном вигваме, пытается связаться с Лорой Палмер в прошлом, чтобы предотвратить ее гибель. Значит ли это, что Купер способен изменять события прошлого и даже спасти Лору?..

Может быть, мы получим ответы на все эти вопросы, может быть, на часть из них, а может быть, ни на один. С уверенностью можно говорить только об одном: зная природу этого сериала и любовь Линча к мистике, зрителю стоит ожидать, что вопросов будет только больше, а загадки станут запутаннее. Но разве не за это ли мы любим "Твин Пикс"?

Официальный трейлер третьего сезона "Твин Пикс

Артур Громов