Джордж Лукас построит в Лос-Анджелесе музей для коллекции "Звездных войн"

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Музей нарративного искусства, где, кроме прочего, разместит коллекцию экспонатов со съемок легендарной саги "Звездные войны". Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Welcome to LA, @lucasmuseum! We're thrilled to have this amazing museum join @ExpositionPark, bringing thousands of new jobs with it. https://t.co/Cxe7zZctAg— Eric Garcetti (@ericgarcetti) 11 января 2017 г.
"Мы очень рады получить этот удивительный музей, который создаст тысячи новых рабочих мест", - написал глава Лос-Анджелеса, выразив уверенность, что новую площадку ежегодно будут посещать сотни тысяч людей со всего мира.
По информации газеты Los Angeles Times, стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд - треть состояния всемирно известного режиссера. Журнал Forbes по итогам 2016 года назвал Лукаса самым богатым из всех знаменитостей США. Его состояние оценивается в $4,6 млрд.
В Музее нарративного искусства Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок "Звездных войн", в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера, а также принадлежащие режиссера работы известного американского художника Нормана Роквелла. Первоначально Лукас хотел реализовать проект в Чикаго (штат Иллинойс), затем в Сан-Франциско (Калифорния), однако в итоге выбора пал именно на Лос-Анджелес. Здание музея будет построено в южной части города, в районе Экспо-парка, где уже располагаются многие выставочные площадки.