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Эрнст: показ "Викинга" на Первом канале в этом году не запланирован

Культура
13 января, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Картина "Викинг" создана по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира
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Константин Эрнст

Константин Эрнст

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Показ фильма режиссера Андрея Кравчука "Викинг" на Первом канале в 2017 году не запланирован. Об этом сообщил  гендиректор Первого канала, один из продюсеров киноленты Константин Эрнст в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

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"Не запланирован (показ). Мы его когда-то покажем, но в планах не обсуждали, и (он) не запланирован, и не в этом году", - сказал Эрнст, отвечая на вопрос о том, когда может состояться показ "Викинга" на Первом канале.

Эрнст отметил, что фильм "реально снят для залов, и показать на экране телевизора - это не адекватная передача".

Картина "Викинг" создана по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Она вышла на киноэкраны 29 декабря 2016 года в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+.

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"Викинг" собрал уже более 1,25 млрд рублей

В отличие от "Повести временных лет", действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский. Также в картине снялись Максим Суханов, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Светлана Ходченкова, Александра Бортич и др.

Ранее портал kinobusiness.com сообщил, что кассовые сборы "Викинга" превысили 1,25 млрд рублей, благодаря чему картина к настоящему моменту заняла третье место за всю историю отечественного кино.

"Викинг" также стал первым российским фильмом, который вошел в десятку по результатам сборов в мировом прокате с 5-8 января, заработав 6,7 млн долларов в 2 600 кинотеатрах страны, а также в трех странах Прибалтики. Фильм опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота" (сборы 6,6 млн долларов). Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за период 5-8 января такие фильмы, как "Изгой-один: Звездные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (старт в России - 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (старт в России - 16 февраля).

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