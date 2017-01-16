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В Москве открывается фестиваль "Зимние грезы"

Культура
16 января, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС
В пресс-службе смотра ожидают, что это будет "вечер дебютов, рисков и экспериментов"
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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фестиваль "Зимние грезы", посвященный 150-летию Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, открывается в понедельник в Большом зале консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Мы сделали программу яркой и праздничной, такой, в которой музыканты в каждом новом произведении предстают перед публикой в новом качестве и открываются какой-то своей новой, неожиданной гранью. Это вечер дебютов, рисков и экспериментов", - рассказал художественный руководитель фестиваля Сергей Антонов.

В концертах фестиваля примут участие молодые, но уже известные исполнители - лауреат международных конкурсов Екатерина Мечетина (фортепиано), лауреат Второй премии Международного конкурса имени П. И. Чайковского Никита Борисоглебский (скрипка), лауреат международных конкурсов Валентин Урюпин (кларнет, дирижер) и другие. В их исполнении прозвучат признанные шедевры камерной и оркестровой музыки, редко исполняемые и популярные произведения, а также несколько раритетов и новых прочтений известных сочинений российскими музыкантами и артистами.

Первый концерт смотра организаторы шуточно назвали "творческими дуэлями". "Музыканты будут соревноваться друг с другом, превращаясь из дирижеров в солистов, становясь из солистов дирижерами и удивляя публику этой бесконечной сменой своих творческих ролей", - пояснили в пресс-службе смотра.

Второй день фестиваля - 17 января - это "серьезный, негромкий и очень доверительный разговор музыкантов с публикой о самых сокровенных и важных для каждого вещах". В концерте прозвучит редкая версия "Крейцерова соната" Людвига ван Бетховена - для струнного квинтета, по легенде, сделанная самим маэстро. Текст Льва Толстого, которого это музыкальное произведение вдохновило на создание одноименной повести, прочтет артист Анатолий Белый. Во втором отделении музыканты исполнят октет Франца Шуберта для духовых и струнных.

На заключительном вечере фестиваля - 18 января - прозвучат редко исполняемые романсы Бетховена для скрипки с оркестром с Первым фортепианным концертом Дмитрия Шостаковича, и та самая симфония Петра Ильича Чайковского, в честь которой назван фестиваль, - "Зимние грезы".

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