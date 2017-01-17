Новый альбом группы "Би-2" с симфоническим оркестром выйдет 17 марта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Релиз нового альбома рок- группы "Би-2", записанного с Пражским симфоническим оркестром, состоится 17 марта 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

"Сейчас Шура Би-2 (гитарист и автор песен коллектива - прим. ТАСС) находится в LAFX Studio в Лос-Анджелесе, где занимается сведением альбома "Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2", - рассказали в пресс-службе. Процессом руководит звукорежиссер, сотрудник студии Pixar Томми Викари - обладатель премии Grammy, за плечами которого работа над альбомами Майкла Джексона, Стенли Кларка, Джорджа Бенсона и Билли Айдола. С группой "Би-2" Викари уже работал в 2013 году при создании первого совместного альбома рок-музыкантов и Пражского симфонического оркестра.

Через неделю после релиза этой пластинки группа "Би-2" впервые выступит с симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" в московском Кремлевском дворце, концерты состоятся 23 и 24 марта. "Сет-лист мы начали составлять заранее - еще в декабре. Мы планируем исполнить более 30 песен, обязательно сыграем "Лайки". Не буду раскрывать всех секретов, но, возможно, будет и что-то совсем новое", - рассказал ТАСС по телефону Шура Би-2.

Он также отметил, что специальными гостями концерта в Кремле станут лидер латышской рок-группы Brainstorm Ренарс Кауперс и участница шоу "Голос", певица Тина Кузнецова. "Мы пригласили Тину Кузнецову и нашего давнего друга Ренарса Кауперса, с которым вместе поем не одну песню. Открою один секрет - я уговорил Ренарса сделать один из главных хитов его группы Brainstorm, песню Maybe, с оркестром, при условии, что я ее спродюсирую", - добавил музыкант.

Дирижером концерта станет заслуженный артист России Феликс Арановский, с которым группа "Би-2" уже неоднократно выступала в России, странах СНГ и Прибалтики, а также сотрудничала при записи альбомов "Би-2 и симфонический оркестр МВД России" (2010) и "Би-2 & Prague Metropolitan Symphony orchestra" (2013).

Группа "Би-2" была основана в 1988 году Шурой и Левой Би-2 в Белоруссии, но активная деятельность коллектива началась только после переезда музыкантов в Россию в 1999 году. За время своего существования "Би-2" выпустили девять номерных альбомов. Новая номерная пластинка, название которой пока не раскрывается, выйдет в сентябре 2017 года. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.