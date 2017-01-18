Андрей Кончаловский представил в Москве свой фильм "Рай"

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Московская публика увидела новую картину Андрея Кончаловского "Рай", выдвинутую от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". В российский прокат лента выйдет 19 января.

Премьера состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Первыми увидеть фильм Кончаловского пришли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр культуры России Владимир Мединский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, глава комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, певица Алла Пугачева и многие другие.

Выйдя на сцену "Октября", Кончаловский отметил, что не представлял здесь свои картины очень давно, не меньше 15 лет. "До просмотра фильма говорить нечего, да и после фильма говорить нечего, лучше всего, когда ничего говорить на надо", - сказал режиссер перед тем, как познакомить публику со своей съемочной группой.

"Я 50 лет проработал в кино, и пришла ко мне такая мысль: я слишком рано решил, что знаю, что такое язык кино, - продолжил Кончаловский. - Казалось бы, это же просто определенная последовательность изображения со звуком. Но выяснилось, что язык кино бесконечен, что границы его непонятно где, и я оказался в космосе, где сложно ориентироваться, можно только следовать за великими учителями, пытаться увидеть ту сущность, которая доступна только великим художникам. Но пытаться надо".

Продюсер Александр Роднянский заявил журналистам, что "Рай", по его мнению, - единственная российская картина, которая может претендовать на "Оскар"."Это действительно наш главный фильм года. И то, что он уже вошел в девятку картин, претендующих на награду, говорит о том, что шансы на "Оскар" велики", - сказал он.

В черно-белом фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков и другие.