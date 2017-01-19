Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Собеседования и прослушивания кандидатов на вакантные должности солистов, артистов хора и балета ансамбля имени Александрова, основной состав которого погиб при крушении Ту-154 под Сочи, начинаются 19 января в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте творческого коллектива.

"Конкурс будет проводиться с 19 по 25 января 2017 года. Собеседования и прослушивания - ежедневно с 11:00 до 18:00 часов (включая выходные дни)", - говорится в сообщении. В ансамбле отметили, что отбор будет проходить в закрытом режиме.

Принять участие в конкурсе могут лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и профессиональный опыт. На сайте также приведен список необходимых документов.

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря прошлого года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

В катастрофе погибли 64 участника этого творческого коллектива, а также его художественный руководитель, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.