Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов

"Лацио" встретится с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 19 января, 1:48
ЦСКА сыграет с "Бамбергом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 19 января, 1:43
"Реал" уступил "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболуСпорт 19 января, 1:34
Вратарь "Колорадо" Варламов пропустит минимум две недели из-за травмыСпорт 19 января, 1:30
Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в УфеСпорт 19 января, 1:15
Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца АйвелаСпорт 19 января, 1:03
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 годаМеждународная панорама 19 января, 1:01
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской АнтерсельвеСпорт 19 января, 0:35
Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-ПетербургеСпорт 19 января, 0:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Собеседования и прослушивания кандидатов на вакантные должности солистов, артистов хора и балета ансамбля имени Александрова, основной состав которого погиб при крушении Ту-154 под Сочи, начинаются 19 января в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте творческого коллектива.
"Конкурс будет проводиться с 19 по 25 января 2017 года. Собеседования и прослушивания - ежедневно с 11:00 до 18:00 часов (включая выходные дни)", - говорится в сообщении. В ансамбле отметили, что отбор будет проходить в закрытом режиме.
Принять участие в конкурсе могут лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и профессиональный опыт. На сайте также приведен список необходимых документов.
Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря прошлого года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.
В катастрофе погибли 64 участника этого творческого коллектива, а также его художественный руководитель, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.