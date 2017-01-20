Globo: исполнительница "Lambada" была убита при ограблении

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская певица Лоалва Браз, исполнившая в 1989 году хит "Lambada", была убита в результате ограбления. Как сообщил в четверг телеканал Globo, преступники забрали из принадлежавшей ей гостиницы 15 тысяч реалов (около $4,5 тысячи).
В настоящий момент арестованы двое подозреваемых в убийстве. Один из них - бывший сотрудник принадлежавшего певице отеля Уолас Виейра - сознался в содеянном. По мнению полиции, преступники не собирались убивать певицу, однако она оказала отчаянное сопротивление. Помимо денег, грабители унесли золотой диск, полученный Браз за исполнение знаменитой "Lambada", и фарфоровую посуду.
Обгоревший труп певицы был найден в ночь на четверг в ее собственной машине рядом со зданием принадлежавшей ей гостиницы. По рассказам свидетелей, в ночь на четверг от двух до четырех человек проникли в дом, в котором проживали не только постояльцы отеля, но и сама Браз. Согласно предварительной информации, преступники затолкали женщину в автомобиль и подожгли его, а затем устроили пожар в здании. Один из сотрудников гостиницы позвонил в службу спасения, когда почувствовал запах дыма и услышал крики Браз о помощи.
Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, однако всемирную известность получила после того, как переехала во Францию. Там она стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран. В последние годы Браз проживала в штате Рио-де-Жанейро, где ей принадлежала небольшая гостиница на побережье.