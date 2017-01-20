Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель Феррер

Культура
20 января, 2:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По данным телеканала, у актера был диагностирован рак
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мигель Феррер

Мигель Феррер

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский актер Мигель Феррер скончался в четверг на 62-м году жизни. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, актер ушел из жизни дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Сообщается, что у него был диагностирован рак.

Феррер известен, в основном, своими ролями в различных сериалах. Он играл в таких телепроектах, как "Морская полиция: Лос-Анджелес" (NCIS: Los Angeles, 2009 - по настоящее время), "Расследование Джордан" (Crossing Jordan, 2001-2007), "Байки из склепа" (Tales from the Crypt, 1989-1996). Одной из самых известных его работ является роль в культовом сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991), возвращение которого на телеэкраны запланировано на май этого года.

Уроженец Санта-Моники (штат Калифорния) также прославился своими многочисленными ролями второго плана на большом экране, сыграв, в частности, в таких известных кинокартинах, как "Робокоп" (RoboCop, 1987), "Горячие головы 2" (Hot Shots! Part Deux, 1993), "Траффик" (Traffic, 2000).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"
18
В Лос-Анджелесе названы обладатели премии People's Choice Awards
5
Реставрация Троицкого собора в Петербурге завершена спустя 21 год работ
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама