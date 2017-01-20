ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель Феррер

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский актер Мигель Феррер скончался в четверг на 62-м году жизни. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, актер ушел из жизни дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Сообщается, что у него был диагностирован рак.

Феррер известен, в основном, своими ролями в различных сериалах. Он играл в таких телепроектах, как "Морская полиция: Лос-Анджелес" (NCIS: Los Angeles, 2009 - по настоящее время), "Расследование Джордан" (Crossing Jordan, 2001-2007), "Байки из склепа" (Tales from the Crypt, 1989-1996). Одной из самых известных его работ является роль в культовом сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991), возвращение которого на телеэкраны запланировано на май этого года.

Уроженец Санта-Моники (штат Калифорния) также прославился своими многочисленными ролями второго плана на большом экране, сыграв, в частности, в таких известных кинокартинах, как "Робокоп" (RoboCop, 1987), "Горячие головы 2" (Hot Shots! Part Deux, 1993), "Траффик" (Traffic, 2000).