Арт-ярмарка в Брюсселе представляет образцы искусства, созданные за 4 тысячи лет

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БРЮССЕЛЬ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Светлана Янкина/. Международная ярмарка искусства и антиквариата BRAFA (Brussels Art Fair), входящая в тройку старейших и крупнейших в пе, открывается в брюссельском историческом комплексе Tour & Taxis. Она представляет самое разное искусство - от археологических древностей до объектов бельгийского художника Яна Фабра, чья выставка "Рыцарь отчаяния. Воин красоты" проходит сейчас в Эрмитаже.

Первых посетителей и коллекционеров ярмарка приняла более 60 лет назад и за это время из локального мероприятия местных дилеров превратилась в событие международное, рассчитанное на интернациональную аудиторию. До официального открытия стенды 132 галерей из 16 стран уже посетили принцесса Астрид Бельгийская - ярмарка проходит под патронатом королевской семьи - и десятки коллекционеров.

Президент ярмарки Харольд Т’Кинт де Роденбеке говорит, что BRAFA - это охватывающий почти 4 тысячи лет истории искусства музей, с той лишь разницей, что в нем все можно купить.

Современная классика

В причудливом миксе из египетских масок и китайских фарфоровых ваз, антикварной мебели и объектов современного дизайна, ювелирных украшений и старинных книг, среди авторов живописи и графики разных веков встречаются имена, заставляющие трепетать сердца не одного любителя искусства - Ренуар, Дега, Магритт, Шагал и т.д.

Цены здесь ниже аукционных, что обусловлено размером произведения и техникой, в которой оно было выполнено. Как правило, это графика небольшого формата. Так, за €145 тыс. можно приобрести черно-белый "Схематический рисунок" Василия Кандинского. Для сравнения: его картина "Жесткий - гибкий" была продана в 2016 году за рекордные для автора $23,32 млн .

Два пейзажа Ренуара предлагаются в пределах €600-800 тыс., тогда как аукционный рекорд художника превышает $70 млн . Здесь же в €625 тыс. оценивается нетипичная для сюрреалиста Рене Магритта картина "Ноктюрн", а подборка из десятка работ Марка Шагала представлена в ценовом диапазоне от €105 тыс. до €520 тыс.

Помимо Магритта и сюрреалиста Поля Дельво, сразу несколько галерей демонстрируют произведения их соотечественника, всемирно известного уроженца Антверпена Яна Фабра. По традиции практически музейный проект представляет галерея Guy Pieters, в пространство которой инсталлирован проект Фабра "Королевская семья" из серии "Карнавал мертвых" с ироничными бюстами и небольшими акварелями. Их стоимость начинается от €30 тыс.

Представлены на BRAFA и художники так называемой парижской школы, выходцы из России - Андре Ланской и Серж Поляков, а также произведения старых мастеров (созданные до начала XVIII века). В этой секции внимание привлекает изысканный по цвету и хорошей сохранности триптих середины XV века Джованни ди Паоло да Монторфано "Мадонна и дитя со святыми Себастьяном и Петром".

Среди ярмарок только на BRAFA можно приобрести комиксы, по мотивам которых расписаны почти 40 домов в центре Брюсселя. В прошлые годы стоимость отдельных листов превышала миллион , в этот раз самый дорогой комикс - реклама "Цикорий Паша" 1935 года - предлагается за 600 тыс.

Дорогая старина

Ярмарку BRAFA ценят и декораторы интерьеров, которые могут найти здесь объект любого стиля. Моду на древние артефакты в минималистичных современных интерьерах ввел самый, пожалуй, известный в мире бельгийский антиквар Аксель Вервордт. Он всегда соединяет вещи разных стилей и эпох так, что вместе они выглядят чрезвычайно современно, хотя некоторым уже не по одной тысяче лет.

В этот раз на его стенде соседствуют стул 70-х годов прошлого века бразильского дизайнера-самоучки Хосе Жанина Кальдеса и египетская маска из саркофага 664-332 годов до н. э. В этом году традиционные для BRAFA египетские и античные предметы, а также африканское искусство, усилены артефактами из доколумбовой Мексики, и стоят они недешево. Так, изваяние сидящей женщины оценено в €2,5 млн, а орел уникальной сохранности - в пределах 500 тыс. - €1 млн.

Адепты классики найдут что-то по душе среди комодов и канделябров, причем галеристы оформляют стенд так, что он похож на старинный богатый особняк, а не временную конструкцию. Топ-предмет в секции современного дизайна - книжный стеллаж "Карлтон" Этторе Соттсасса. Его вещи покупал для своего дома музыкант Дэвид Боуи. Такие же экземпляры стеллажа уже находятся в коллекциях Метрополитен-музея и Музея дизайна Витра, а на торгах Sotheby's "Карлтон" был продан в ноябре за €15 тыс.

Итоги этого года BRAFA подведет после завершения работы ярмарки 29 января.