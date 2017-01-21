Мединский: три выставки в Третьяковке и Эрмитаже принесли музеям 1 млрд рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выставки "Валентин Серов" и "Иван Айвазовский" в Третьяковской галерее и выставка "Византия сквозь века" в Государственном Эрмитаже, которые в общей сложности посетили около 1,6 млн зрителей, принесли музеям 1 млрд рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский на съезде "Единой России".

"Эти выставки дали нашим музеям миллиард рублей дополнительных внебюджетных средств. И сокровища, которые хранятся в наших музеях, их также можно показывать, ведь это сборные выставки, они собрали эти выставки из регионов. А в регионах никто не ходит, не смотрит, не знает", - сказал он.

Третьяковская галерея в 2015-2016 годах установила два рекорда посещаемости: сначала это была выставка Валентина Серова, которую увидели около 486 тыс. зрителей, затем первое место заняла выставка Ивана Айвазовского: его знаменитые морские пейзажи посмотрели 599 тыс. посетителей музея. Сейчас этот проект представлен в Русском музее в Санкт-Петербурге. Выставку "Византия сквозь века", которая прошла в 2016 году в Государственном Эрмитаже при участии греческих музеев, монастырей и библиотек, посетили около полумиллиона человек.

В связи с этим, по мнению министра культуры, "эффективное управление зачастую не менее важный элемент успеха, чем просто дополнительное финансирование".

"Традиционно хорошо сделанная, профессионально отрекламированная выставка собирает миллионные аудитории. Многочасовые очереди выставки на Серова, Айвазовского в Москве, на выставки в Эрмитаже, в Пушкинском музее, куда зачастую специально приезжают люди из других городов, показывают, насколько это востребовано, если правильно преподнести", - подчеркнул Мединский. Он призвал не только получать бюджетное финансирование, но и использовать внутренние резервы, учитывая успешный опыт коллег.