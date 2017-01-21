Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американская певица Мадонна призналась, что "раздумывала над тем, что взорвать Белый дом", однако в итоге решила провозгласить "революцию любви против тирании".
Поп-звезда выступила перед участниками "Марша женщин", организованного в Вашингтоне противниками 45-го президента США Дональда Трампа. Телеканал CBS ведет прямую трансляцию массовой демонстрации.
"Я много раздумывала над тем, что взорвать Белый дом, - отметила Мадонна. - Но в итоге я выбрала любовь".
"Добро пожаловать в революцию любви, в восстание, к нашему отказу, как женщин, принять этот новый век тирании. Вы готовы потрясти мир? - подчеркнула она. - Добро не победило на этих выборах, но добро в конце концов победит".
В ходе демонстрации певица, которая активно выступала против Трампа во время избирательной кампании, исполнила песню "Express Yourself" из своего четвертого альбома "Like a Prayer".
Организаторы планировали, что в акции примут участие около 200 тыс. человек, однако, по разным данным, число демонстрантов уже превысило 500 тыс. человек.