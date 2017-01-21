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Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"

Культура
21 января, 23:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС
Певица отметила, что "добро не победило на этих выборах, но добро в конце концов победит"
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Мадонна

Мадонна

© AP Foto/Jose Luis Magaña

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американская певица Мадонна призналась, что "раздумывала над тем, что взорвать Белый дом", однако в итоге решила провозгласить "революцию любви против тирании".

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Поп-звезда выступила перед участниками "Марша женщин", организованного в Вашингтоне противниками 45-го президента США Дональда Трампа. Телеканал CBS ведет прямую трансляцию массовой демонстрации.

"Я много раздумывала над тем, что взорвать Белый дом, - отметила Мадонна. - Но в итоге я выбрала любовь".

"Добро пожаловать в революцию любви, в восстание, к нашему отказу, как женщин, принять этот новый век тирании. Вы готовы потрясти мир? - подчеркнула она. - Добро не победило на этих выборах, но добро в конце концов победит".

В ходе демонстрации певица, которая активно выступала против Трампа во время избирательной кампании, исполнила песню "Express Yourself" из своего четвертого альбома "Like a Prayer".

Организаторы планировали, что в акции примут участие около 200 тыс. человек, однако, по разным данным, число демонстрантов уже превысило 500 тыс. человек.

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