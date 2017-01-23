Каскадеру и продюсеру Александру Иншакову исполняется 70 лет

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Каскадеру, продюсеру, сценаристу и актеру, одному из создателей телесериала "Бригада" Александру Иншакову исполняется 70 лет. О своих планах на юбилейный год Иншаков рассказал ТАСС.

"Как буду отмечать юбилей - пока, честно говоря, не знаю, - признался Иншаков. - В любом случае, мои друзья соберутся у Андрея Малахова, на Первом канале будет посвященная мне программа. А потом посмотрим по ситуации. Пока никаких официальных торжеств не планирую".

О новом фильме

"У меня сейчас есть новый проект, - заметил он. - Мы вместе с режиссером, драматургом, моим соавтором Дином Махаматдиновым будем работать над новым сценарием. Условное рабочее название - "Тамерлан". Надеюсь, что в этом году снимем этот фильм". По словам Иншакова, это будет игровая картина.

"Я там продюсер, автор идеи, сорежиссер, - пояснил он. - И буду сам сниматься в одной из главных ролей, но, конечно, Тамерлана играть не буду, на эту роль еще будем искать артиста. Четыре-пять месяцев у нас будет подготовительный период, выбор натуры, потом съемки - примерно два месяца. Потом - постпродакшн". Иншаков добавил, что в качестве каскадера уже практически не работает, только в собственных фильмах, он сконцентрирован на административной работе.

"Бригады-3" не будет

После успеха в 2002 году сериала "Бригада", Иншаков спустя 10 лет спродюсировал создание продолжения фильма - "Бригада. Наследники", после чего ожидалось создание третьей части картины.

"Я - автор идеи этого телесериала, сценарист, продюсер, много было вложено в "Бригаду" и сил, и средств на производство этой картины", - напомнил Иншаков. При этом он отметил, что третью часть картины, скорее всего, снимать не будут. "Я думаю, что нет, маловероятно, - сказал продюсер. - Даже задумываться уже об этом не буду. Есть другие не менее интересные идеи, проекты".

Главный кинолог России

Сейчас большую часть своего времени Иншаков посвящает деятельности на посту президента Российской кинологической федерации. "Летом 2016 года мы провели в Москве чемпионат мира "World Dog Show", - рассказал он. - Это грандиозная победа России, четырехдневный чемпионат прошел на высочайшем уровне, иностранные коллеги говорили, что Россия подняла планку настолько высоко, что теперь только можно стремиться к такому уровню, но повторить вряд ли возможно. У нас было 27 тыс. участников - хозяев со своими питомцами".

"В марте этого года состоится крупнейшее событие в мире среди кинологов - "Евразия", - сообщил Иншаков. - Любители собак из разных стран привезут в Москву своих воспитанников. По уровню эта выставка соизмерима с чемпионатом мира".

Фильмография Иншакова

Александр Иншаков снимался в двух десятках фильмах, самые известные из которых - "Крестоносец" и "Мальтийский крест". В качестве каскадера он появлялся в кинокартинах "Тегеран-43", "Плюмбум, или Опасная игра", "Холодное лето пятьдесят третьего...", Человек с бульвара Капуцинов". Он - президент Гильдии каскадеров в Союзе кинематографистов РФ и других организаций.