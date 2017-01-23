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Владимир Мединский подводит итоги Года российского кино. Видеотрансляция

Культура
23 января, 13:36 UTC+3
В обсуждении принимает участие председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам Года российского кино. О том, что происходило в российской киноиндустрии в 2016 году обсуждают министр культуры РФ, глава оргкомитета Года российского кино Владимир Мединский, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин и генеральный директор продюсерской компании "Дирекция кино" Анатолий Максимов.

 

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