В 2016 году российское кино собрало рекордные 8,6 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское кино собрало в 2016 году в прокате 8,6 млрд рублей, и это рекорд, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам Года кино в РФ.

"По результатам кинопроката доля отечественного кино выросла до 18,5%, это существенный рост, - сказал министр. - Но самая главная цифра тут другая - абсолютные сборы российского кино составили 8,6 млрд рублей, это рекорд за все время работы российского кинематографа, начиная с 1990-х".

По словам Мединского, по сравнению с прошлым годом сборы выросли более чем на 1 млрд рублей. "Это рывок", - добавил министр.

При этом, продолжил Мединский, производство кино "вышло за границы Москвы и Санкт-Петербурга", сейчас кино создается в 25 субъектах РФ. Кроме того, в двух регионах введен так называемый возврат средств, потраченных на съемки. "Надеемся, что и другие регионы подключатся", - сказал министр.

Также, по словам главы Минкульта, российское кино "закрепилось на китайском рынке", мировой прокат отечественного кино вырос.

Мединский напомнил, что в Год кино активно внедрялась программа кинофикации малых городов. "Около тысячи новых кинозалов появится в России к концу 2018 года", - пообещал министр.