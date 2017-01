"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом году

24 января в Нью-Йорке состоялась церемония объявления номинантов американской кинонаграды "Оскар". "Ла-Ла Ленд" вновь оказался представлен в половине категорий и может побороться сразу за 13 статуэток. Между тем единственная российская картина, которая была в шорт-листе премии как лучший иностранный фильм, –"Рай" Андрея Кончаловского – не прошла в финал. О фильмах, которые в этом году будут бороться за "Оскар", читайте в материале ТАСС.

Лучший фильм

В главной номинации "Оскара" вполне ожидаемо оказались "Ла-Ла Ленд" (La La Land), "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea) и "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge). А после прошлогоднего скандала компанию им составили сразу три фильма, напрямую связанные с афроамериканцами: "Ограды" (Fences), "Скрытые фигуры" (Hidden Figures) и "Лунный свет" (Moonlight). Кроме того, за звание "Лучший фильм" поборются "Лев" (Lion), "Любой ценой" (Hell or High Water) и "Прибытие (Arrival). Скандальная лента "Рождение нации" при этом не вошла в число номинантов.

"Ла-Ла Ленд" уже стал притчей во языцех, заслужив хвалебные оценки от кинокритиков и победив в рекордных семи номинациях на "Золотом глобусе" (ранее ТАСС писал, почему кинолента Дэмьена Шазелла – лучший мюзикл года). Еще до оглашения номинантов, согласно прогнозам престижной букмекерской конторы William Hill, "Ла-Ла Ленд" считался фаворитом в гонке за "Оскар" как лучший фильм. Во вторник он собрал сразу 13 номинаций, включая главную. В категории "Лучшая песня" и вовсе был представлен двумя композициями.

Трагикомедийный мюзикл "Ла-Ла Ленд" рассказывает историю любви молодой актрисы Мии (ее играет Эмма Стоун) и джазового пианиста Себастьяна (Райан Гослинг). Романтическая идиллия рушится после того, как к ним приходит успех, и Миа с Себастьяном оказываются перед выбором: отношения или карьера.

Еще две киноленты, представленные в номинации "Лучший фильм" и следующие за "Ла-Ла Лендом" по количеству возможных наград (8), – "Манчестер у моря" и "Лунный свет". Первая картина – о ленивом и безответственном сантехнике Ли, после внезапной смерти брата назначенном опекуном племянника-подростка. Вернувшись в родной городок, главный герой вынужден разобраться со своим трагическим прошлым, которое и отдалило его от семьи.

YouTube/Русские Трейлеры

"Лунный свет" – рассказанная в трех частях драма о жизни афроамериканца Широна: ребенка, подростка и взрослого мужчины. Он растет в Майами в период расцвета наркоторговли и, переживая семейный крах и конфликты со сверстниками, взрослеет и пребывает в поиске самого себя. На "Золотом глобусе" фильм считался одним из фаворитов, однако смог получить лишь одну статуэтку из шести возможных.

Лента "Ограды" режиссера Дензела Вашингтона повествует о расизме в США в 1950-х годах. Главную роль – бывшего бейсболиста афроамериканского происхождения, теперь собирающего мусор с улиц Питтсбурга и пытающегося всеми силами обеспечить свою семью, – играет сам Вашингтон. Фильм основан на одноименной пьесе Аугуста Уилсона, получившей Пулитцеровскую премию.

YouTube/20th Century Fox Russia

"Скрытые фигуры" – драматический фильм о трех невероятных афроамериканках, выполнивших сложнейшие расчеты для важнейшей научной операции США. Лента основана на одноименной документальной книге Марго Ли Шеттерли и рассказывает о реальных событиях 1969 года, когда был реализован проект "Меркурий" и осуществлен полет "Аполлона 11" на Луну.

Фильм "Лев" рассказывает про то, как потерявшийся в пятилетнем возрасте мальчик из Калькутты по имени Сару пытается найти своих родителей. После 20 лет жизни в семье австралийцев, которые приютили его и забрали из детского дома, он решает вернуться к своей родной матери. Сценарий был разработан Люком Дейвисом на основе автобиографии Сару Бриерли "Долгая дорога домой".

YouTube/Русские Трейлеры

"Любой ценой" – история о том, как два брата-неудачника, один из которых отсидел в тюрьме за убийство отца, совершают серию ограблений банков, дабы покрыть долги за дом и землю умершей матери, на которой нашли нефть. Шериф Маркус берется за это дело, расследование которого увенчает его карьеру.

Фильм "Прибытие" рассказывает про инопланетян, которые неожиданно появляются в разных уголках планеты и намерения которых неизвестны. Для того, чтобы понять, как общаться с пришельцами, правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели. Главные роли в картине исполнили пятикратная номинантка на премию "Оскар" Эми Адамс и двукратный номинант Джереми Реннер.

YouTube/Novoekino

В центре сюжета киноленты "По соображением совести" американец Дезмонд Досс, которого призвали на Вторую Мировую войну. Будучи адвентистом седьмого дня, он отказывается убивать людей и брать в руки оружие. Его отправляют в медкорпус, после чего Досс начинает заниматься эвакуацией раненых и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почета. Военная драма Мэла Гибсона основана на реальных событиях. Главную роль в фильме сыграл Эндрю Гарфилд, известный по дилогии "Человека-Паука" и "Социальной сети" Дэвида Финчера.

Лучшие актеры

В номинации "Лучший актер" представлены Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). Обладателем статуэтки, по мнению букмекеров, должен стать Кейси Аффлек. В 2008 году он уже номинировался на "Оскар" за второстепенную роль в фильме "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford).

YouTube/Русские Трейлеры

За звание "Лучшая актриса" будут бороться Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins), Изабель Юппер ("Она", Elle), Рут Негга ("Лавинг", Loving), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Эми Адамс ("Прибытие") и Натали Портман ("Джеки", Jackie). Букмекеры выделяют трех возможных победителей в этой номинации. Наиболее вероятным лауреатом "Оскара" считается Эмма Стоун, которая уже получила "Золотой глобус" за "Ла-Ла Ленд". Чуть меньшие шансы у Натали Портман, сыгравшей первую леди США Жаклин Кеннеди в драме "Джеки", и француженки Изабель Юппер" за роль в триллере "Она".

YouTube/SonyPicturesRU

Лучшим актером второго плана может стать Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Махершала Али ("Лунный свет", Moonlight), Дев Пател ("Лев", Lion), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea), Майкл Шэннон ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals). Последний из этого списка стал неожиданностью, так как букмекеры предрекали попадание в финал его коллеге по фильму – Аарону Тейлору-Джонсону. Лидером же в номинации, согласно коэффициентам, считается Махершала Али, который сыграл взрослого мужчину в ленте "Лунный свет".

YouTube/Русские Трейлеры

В номинации "Лучшая актриса второго плана" будут бороться Николь Кидман ("Лев"), Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Гаррис ("Лунный свет"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря"). В расчетах букмекеров безоговорочно лидирует Виола Дэвис. Актриса уже два раза была номинирована на "Оскар" за ленты "Прислуга" ("Лучшая женская роль") и "Сомнение" ("Лучшая женская роль второго плана").

Лучший режиссер и сценарист

"Оскара" как лучшему режиссеру могут вручить Дени Вильневу ("Прибытие"), Мэлу Гибсону ("По соображениям совести"), Дэмьену Шазеллу ("Ла-Ла Ленд"), Кеннету Лонергану ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинсу ("Лунный свет"). Но букмекеры почти единогласно считают, что лауреатом в этой номинации станет Дэмьен Шазелл. Он же может получить статуэтку за лучший оригинальный сценарий. За "Оскара" в этой категории с ним поспорят Тейлор Шеридан ("Любой ценой"), Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу ("Лобстер"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Майк Миллс ("Женщины XX века", 20th Century Women).

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" представлены Огаст Уилсон ("Ограды"), Эрик Хайссерер ("Прибытие"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Люк Дейвис ("Лев"), Эллисон Шредер и Тед Мелфи ("Скрытые фигуры").

Лучший анимационный фильм

Среди возможных лауреатов в номинации "Лучший анимационный фильм": "Зверополис" (Zootopia), "Кубо. Легенда о самурае" (Kubo and the Two Strings), "Моана" (Moana), "Жизнь кабачка" (My Life as a Zucchini), "Зверопой" (Sing) и "Красная черепаха" (The Red Turtle). Наиболее вероятным обладателем "Оскара" букмекеры считают "Зверополис", который уже получил "Золотой глобус". Примечательно, что на второй по престижности американской премии лента американской студии Walt Disney соперничала с теми же работами.

YouTube/Disney Россия

"Зверополис" повествует о городе, в котором живут различные животные: они общаются между собой, ходят на работу и заводят семьи. Новому стражу порядка – зайчихе Джуди Хопс – приходится расследовать дело об исчезновении зверей. Партнером Хопс вынужденно становится хитрый лис-аферист Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

Лучший иностранный фильм

В номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" попали австралийская картина "Танна" (Tanna), отмеченная несколькими премиями на Венецианском кинофестивале в этом году, датская "Моя земля" (Land of Mine), немецкая "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann), иранская "Коммивояжер" (The Salesman) Асгара Фархади и шведская "Вторая жизнь Уве" (A Man Called Ove). "Тони Эрдманн" и "Коммивояжер" в этом году номинировались на "Золотой глобус", но в итоге уступили ленте "Она".

Лента Андрея Кончаловского "Рай" в список номинантов не вошла. В беседе с ТАСС после объявления результатов режиссер отреагировал так: "Ну и слава Богу". После чего заявил, что "Оскар" сильно переоценен.

В фильме "Рай" переплетаются три судьбы – русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполняют супруга Кончаловского актриса Юлия Высоцкая, актеры Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков и другие.

89-я по счету церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Вести трансляцию награждения будет телекомпания ABC. Церемонию посмотрят зрители свыше 225 стран, включая Россию.