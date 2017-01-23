Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мацуев: строительство концертного зала мирового уровня начнется в Иркутске в 2017 году

Культура
23 января, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Инициатива создания в Иркутске концертного зала мирового уровня возникла много лет назад
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Строительство концертного зала мирового уровня начнется в Иркутске в этом году, площадка расположится на месте заброшенной ТЭЦ берегу реки Ангара. Об этом сообщил  ТАСС инициатор проекта, уроженец этого сибирского города, пианист Денис Мацуев.

"Строительство точно должно начаться в этом году. Надеюсь, что оно не растянется на долгие годы, потому что все мы знаем про множество бюрократических препятствий, которые нам надо пройти", - заявил Мацуев.

По его словам, площадка под строительство выбиралась долго. "К счастью, появилось место на берегу Ангары под названием "Нижняя набережная реки Ангара". Это феноменальное место - заброшенная ТЭЦ, которая принадлежит структурам Олега Дерипаски", - рассказал пианист, добавив, что именно структуры Дерипаски станут инвесторами проекта.

Мацуев сообщил, что к настоящему моменту уже прошел архитектурный конкурс. "Появится "Квартал XXI века", там будут и другие здания, но культурной начинкой района и визитной карточкой города станет этот концертный зал", - поделился музыкант.

Инициатива создания в Иркутске концертного зала мирового уровня возникла много лет назад. "Главным условием моего участия в проекте была работа самого гениального акустика мира Тойота (японского инженера, специалиста по акустике Ясухиса Тойота - прим. ТАСС), который построил десятки легендарных залов во всем мире, в том числе концертный зал Мариинского театра", - подчеркнул Мацуев, отметив, что Тойота уже несколько раз приезжал в Иркутск и осматривал предполагаемую площадку для строительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Арт-ярмарка в Брюсселе представляет образцы искусства, созданные за 4 тысячи лет
10
В Кембридже открылась выставка о жизни в блокадном Ленинграде
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
Темы дня
Реклама