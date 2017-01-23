Мацуев: строительство концертного зала мирового уровня начнется в Иркутске в 2017 году

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Строительство концертного зала мирового уровня начнется в Иркутске в этом году, площадка расположится на месте заброшенной ТЭЦ берегу реки Ангара. Об этом сообщил ТАСС инициатор проекта, уроженец этого сибирского города, пианист Денис Мацуев.
"Строительство точно должно начаться в этом году. Надеюсь, что оно не растянется на долгие годы, потому что все мы знаем про множество бюрократических препятствий, которые нам надо пройти", - заявил Мацуев.
По его словам, площадка под строительство выбиралась долго. "К счастью, появилось место на берегу Ангары под названием "Нижняя набережная реки Ангара". Это феноменальное место - заброшенная ТЭЦ, которая принадлежит структурам Олега Дерипаски", - рассказал пианист, добавив, что именно структуры Дерипаски станут инвесторами проекта.
Мацуев сообщил, что к настоящему моменту уже прошел архитектурный конкурс. "Появится "Квартал XXI века", там будут и другие здания, но культурной начинкой района и визитной карточкой города станет этот концертный зал", - поделился музыкант.
Инициатива создания в Иркутске концертного зала мирового уровня возникла много лет назад. "Главным условием моего участия в проекте была работа самого гениального акустика мира Тойота (японского инженера, специалиста по акустике Ясухиса Тойота - прим. ТАСС), который построил десятки легендарных залов во всем мире, в том числе концертный зал Мариинского театра", - подчеркнул Мацуев, отметив, что Тойота уже несколько раз приезжал в Иркутск и осматривал предполагаемую площадку для строительства.