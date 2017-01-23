Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Восьмая часть киноэпопеи "Звездные войны" получила название "Последний джедай" (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi). Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

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"В знак признательности поклонникам, мы хотим, чтобы они были первыми, кто узнает название новой части саги: "Звездные войны: Эпизод VIII: Последний джедай", - говорится в размещенном сообщении.

Выход фильма запланирован на 15 декабря 2017 года.

Предыдущий эпизод Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ("Звездные войны VII: Пробуждение силы", 2015) собрал в мировом прокате $1,73 млрд, заняв третье место в истории кино после Avatar ("Аватар", 2009) и Titanic ("Титаник", 1997), собравших $2,79 и $2,19 млрд соответственно.

Режиссером и сценаристом новой серии "Звездных войн" является Райан Джонсон.