Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"

Пробуди в себе Силу: проверь свои знания о киносаге "Звездные войны"
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Восьмая часть киноэпопеи "Звездные войны" получила название "Последний джедай" (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi). Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.
Пробуди в себе Силу: проверь свои знания о киносаге "Звездные войны"
"В знак признательности поклонникам, мы хотим, чтобы они были первыми, кто узнает название новой части саги: "Звездные войны: Эпизод VIII: Последний джедай", - говорится в размещенном сообщении.
Выход фильма запланирован на 15 декабря 2017 года.
Предыдущий эпизод Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ("Звездные войны VII: Пробуждение силы", 2015) собрал в мировом прокате $1,73 млрд, заняв третье место в истории кино после Avatar ("Аватар", 2009) и Titanic ("Титаник", 1997), собравших $2,79 и $2,19 млрд соответственно.
Режиссером и сценаристом новой серии "Звездных войн" является Райан Джонсон.