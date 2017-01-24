В Москве объявят лауреатов литературной премии "НОС"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Оргкомитет литературной премии "Новая словесность" ("НОС"), жюри и эксперты во вторник объявят имя лауреата по итогам 2016 года, также будет награжден обладатель "Приза читательских симпатий". Церемония и предшествующие ей дебаты состоятся в столичном "Гоголь-центре", сообщили организаторы.

В короткий список номинантов вошли "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи" Кирилла Кобрина, "Калейдоскоп: расходные материалы" Сергея Кузнецова, "Книга перемен" Владимира Мартынова, "Аппендикс" Александры Петровой, "Сумеречные рассказы" Бориса Лего и "Люди августа" Сергея Лебедева.

Открытость для публики

Определение лауреата пройдет в формате публичных дебатов, модератором дискуссии в этом году выступит соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова. В беседе с ТАСС она подчеркнула уникальность премии. "Выбор шорт-листа и лауреатов происходит в открытых дебатах, на сцене перед большим количеством зрителей и критиков, любителей словесности. Жюри должно доказать, что их выбор правильный", - сказала она.

"Все профессиональные суждения должны быть открыты для публики, это очень важный момент, выбор победителя рождается в долгих спорах", - отметила Прохорова.

"Очевидного лидера сейчас нет, думаю, будут очень жесткие дебаты, интересно, на ком сойдутся, - продолжила Прохорова. - Номинанты разные, явных фаворитов нет".

Собеседница агентства затруднилась дать рекомендации к прочтению конкретных книг из шорт-листа премии. "Рекомендовала бы прочесть все книги и составить представление о разбросе литературного языка, темах, которые поднимаются", - сказала она. "Важно иметь большое количество хороших премий, именно они дают хорошую литературу, читая которую вы поймете основные тренды развития современной словесности", - заметила Прохорова.

Победителю вручат статуэтку - символ премии, диплом и денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей. Обладатель "Приза читательских симпатий" получит 200 тыс. рублей.

В состав жюри премии входят кинокритик Антон Долин, переводчица Агнешка Любомира Пиотровска, историк, руководитель фонда "Устная история" Дмитрий Споров, профессор Московского государственного университета Татьяна Венедиктова. Председателем жюри является театральный режиссер Константин Богомолов.

Премия основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году для выявления и поддержки новых тенденций в современной художественной литературе на русском языке.