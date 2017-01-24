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Медведев поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву

Культура
24 января, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Премьер-министр отметил талант актрисы и ее способность "создавать тончайший рисунок роли"
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РСФСР, актрису Людмилу Савельеву с юбилеем, отметив ее талант и способность "создавать тончайший рисунок роли". Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте правительства РФ.

"Природа щедро одарила вас ярким актерским талантом, способностью создавать тончайший рисунок роли, умением делать своих героинь такими, как их представляли классики", - говорится, в частности, в телеграмме. "Впервые снявшись в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", вы стали популярны и снискали искреннюю любовь миллионов зрителей у нас в стране и далеко за ее пределами. Вы подарили людям очаровательную, грациозную Наташу Ростову, чей трогательный образ стал настоящим художественным творением", - подчеркнул Медведев.

Премьер также отметил, что и другие фильмы с участием Савельевой вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, в том числе и "экранизация чеховской "Чайки" и историческая драма "Бег". "А спектакли на сцене знаменитого Театра киноактера собирали полные залы", - добавил Медведев.

В общей сложности Людмила Савельева исполнила роли в более чем 20 фильмах и сериалах. Широкую известность артистка приобрела после роли Наташи Ростовой в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" (1965-1967) - экранизации романа Льва Толстого.

За роль Наташи Ростовой в "Войне и мире" была награждена дипломом IV Московского международного кинофестиваля (1965), а также признана лучшей актрисой СССР по опросу журнала "Советский экран" (1966). В 1969 г. в Лос- Анджелесе (штат Калифорния, США) актриса в качестве представительницы Советского Союза получила премию "Оскар" за киноэпопею "Война и мир", признанную лучшим фильмом на иностранном языке.

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