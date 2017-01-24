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BFM-TV: Полански отказался возглавить церемонию "Сезар-2017"

Культура
24 января, 11:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Соответствующую информацию сообщил адвокат кинорежиссера
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Роман Полански

Роман Полански

© REUTERS/Kacper Pempel

ПАРИЖ, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Знаменитый режиссер Роман Полански принял решение не возглавлять церемонию награждения престижной французской кинопремии "Сезар". Об этом сообщил телеканал BFM-TV, который ссылается на данные, полученные от адвоката кинорежиссера.

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18 января "Академия "Сезар" и осуществляющий трансляцию французский телеканал Canal+ в совместном заявлении представили Романа Полански в качестве председателя церемонии "Сезар-2017", которая проводится в 2017 году в 42-й раз. Это вызвало во Франции бурные протесты, в том числе и со стороны представителей правительства страны.

В сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданства, во время пребывания на кинофестивале в Цюрихе был арестован по запросу властей США. Они обвинили режиссера в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в $4,5 млн, а в июле 2010 года швейцарский Минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.

США в январе 2015 года направили в Польшу запрос на экстрадицию кинорежиссера. Однако окружной суд в Кракове отказал в экстрадиции Полански. В ноябре 2015 года польская прокуратура заявила, что не усмотрела никаких оснований для того, чтобы оспорить решение суда о невозможности экстрадиции Полански в США. Позднее Верховный суд Польши отклонил и кассацию на отказ экстрадировать режиссера в США.

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