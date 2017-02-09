"Имя мне – Легион": 10 сериалов про супергероев

В четверг на телеканале Fox состоится премьера сериала "Легион" – о мутанте нового поколения, наделенном множеством суперспособностей. Но главный герой о них даже не знает. Он считает, что страдает психическим расстройством и не может отличить реальность от иллюзий.

"Легион" снят по комиксам Marvel и является спин-оффом серии фильмов "Люди Икс". ТАСС составил подборку сериалов последних лет, рассказывающих про приключения супергероев.

"Легион" (Legion)

YouTube/Русские трейлеры

"Легион"– телевизионный спин-офф "Людей Икс". Несмотря на то, что сюжет развивается в параллельной вселенной, сериал напрямую связан с кинофильмами про мутантов.

Сериал рассказывает о Дэвиде Хеллере (он же Легион) – сыне профессора Чарльза Ксавье от одной из его пациенток. Главный герой страдает от нескольких психических заболеваний, в том числе шизофрении и диссоциативного расстройства личности. Согласно комиксам Marvel, каждое из его альтер-эго обладает своими уникальными суперспособностями: телекинезом, телепатией, пирокинезом и даже способностью искривлять реальность и время.

Легион назван в честь библейского демона, носящего такое же имя и взятого из Евангелия от Марка: "Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: "Как тебе имя? И он сказал в ответ: "Легион имя мне, потому что нас много".

Съемками "Легиона" занимаются сценарист Ной Хоули и режиссер Майкл Аппендаль. Они наиболее известны по сериалу "Фарго", который был отмечен "Эмми" и "Золотым глобусом" как лучший мини-сериал. Главные роли играют Дэн Стивенс, известный по сериалу "Аббатство Даунтон", и Рейчел Келлер, также заявившая о себе в "Фарго".

"Стрела" (Arrow)

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Главным героем сериала является бывший плейбой-миллиардер Оливер Куин, который после кораблекрушения оказывается на необитаемом острове. Спустя пять лет спасатели находят его живым. Однако после возвращения героя домой близкие и родные Оливера понимают, что после жизни на острове он изменился. Втайне от всех Куин становится мстителем в маске, вооруженным луком и стрелами.

Пилотный эпизод "Стрелы" снял Дэвид Наттер, который также был режиссером сериала "Тайны Смолвиля". Исполнительным продюсером выступил Грег Берланти, известный как сценарист еще одного проекта DC – фильма "Зеленый фонарь".

Производством сериала занимается телеканал CW. На данный момент вышло пять сезонов "Стрелы", в январе этого года сериал был продлен на шестой сезон.

Роль Оливера Куина исполняет Стивен Амелл, до этого снимавшийся в сериалах "Кофейня" и "Жеребец". В 2016 году он сыграл Кейси Джонса в продолжении фильма "Черепашки-Ниндзя".

"Сорвиголова" (Daredevil)

YouTube/Официальные Трейлеры

Мэтт Мердок – молодой адвокат, живущий в преступном районе Манхэттена под названием Адская кухня. Еще в подростковом возрасте он теряет зрение, когда пытается спасти прохожего из-под колес фуры. Радиоактивная жидкость, которую вез грузовик, попадает Мэтту в глаза, после чего он слепнет, но остальные его чувства только обостряются. Пройдя тренировки у слепого мастера боевых искусств Стика, он становится супергероем по имени Сорвиголова.

Создателем "Сорвиголовы" является Дрю Годдард – автор сценариев к сериалу "Остаться в живых", а также фильмам "Монстро" и "Марсианин" с Мэттом Дэймоном. Продюсированием сериала занимаются Marvel Television и ABC Studios, а показом – видеосервис Netflix.

Главные роли в "Сорвиголове" играют Чарли Кокс (Мэтт Мердок), Элден Хенсон (Фогги Нельсон, друг Сорвиголовы) и Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж). Последняя известна по роли Джессики Хэмби в сериале "Настоящая кровь".

"Готэм" (Gotham)

YouTube/Русские Трейлеры

"Готэм" – еще один сериал от Fox по комиксам – на этот раз вселенной DC. Он рассказывает про события в Готэм-сити в период после убийства Томаса и Марты – родителей Брюса Уэйна (впоследствии ставшего Бэтменом).

Главный герой многосерийной ленты – детектив Джеймс Гордон, который вместе с напарником Харви Буллоком работает в департаменте полиции Готэма. Он расследует дело Томаса и Марты Уэйн, а в процессе заводит дружбу с молодым Брюсом. Параллельно Гордон решает проблемы с опасными злодеями города (например, Пингвином и Женщиной-кошкой) и местным главарем банды – женщиной по имени Фиш Муни. Примечательно, что ее DC придумало специально для сериала.

Исполнительным продюсером и сценаристом "Готэма" является Бруно Хеллер – создатель телесериалов "Рим" и "Менталист".

Одним из главных антагонистов "Готэма" выступает Джером Валеска – психопат и маньяк, отбывающий свое наказание в лечебнице Аркхем. Причем до конца остается не ясным, является ли этот персонаж самостоятельным или это – молодой Джокер. Валеску играет Кэмерон Монахэн, известный по роли Йена Галлагера в телесериале "Бесстыжие" (Shameless).

"Джессика Джонс" (Jessica Jones)

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Джессика Джонс – девушка со сверхчеловеческими способностями, которая после трагических событий вынуждена завершить свою супергеройскую карьеру. Она работает частным детективом и пытается наладить свою личную жизнь. Но из-за посттравматического стрессового расстройства получается это с трудом: Джонс много пьет и скандалит с окружающими. Однако все становится еще хуже, когда возвращается ее старый враг — Килгрейв, которого Джессика считала погибшим.

Заглавную роль играет Кристен Риттер, известная по сериалу "Во все тяжкие". Главного врага Джессики Джонс – Килгрейва – исполняет Дэвид Теннант, сыгравший Десятого Доктора в телесериале "Доктор Кто" и Казанову в одноименном британском телесериале.

Над созданием "Джессики Джонс" работает Мелисса Розенберг. Она написала сценарий для всех фильмов саги "Сумерки" и была исполнительным продюсером сериала "Декстер". Выпуском "Джессики Джонс" совместно занимались Marvel Television и ABC Studios, релиз состоялся в сервисе Netflix.

"Флэш" (The Flash)

YouTube/Официальные Трейлеры

По сюжету в детстве главный герой сериала Барри Аллен стал свидетелем убийства своей матери. Повзврослев, он становится судмедэкспертом, чтобы раскрыть правду об этом преступлении. Однажды в лаборатории взрывается ускоритель частиц, и в Аллена попадает молния. Он впадает в кому на 9 месяцев, а проснувшись, узнает, что теперь имеет способность двигаться на сверхчеловеческих скоростях.

"Флэш" является спин-оффом "Стрелы". Его действие происходит в той же вселенной. Более того, в нескольких эпизодах этих двух сериалов происходят кроссоверы – сюжетная линия начинается в одной из серий "Флэша", а заканчивается в следующем эпизоде "Стрелы", и наоборот.

Исполнительный продюсер сериала – Грег Берланти, уже работавший со "Стрелой". Производством "Флэша" также занимается телеканал CW. Главную роль в фильме играет Грант Гастин, известный благодаря сериалу "Хор" (Glee).

"Агенты Щ.И.Т." (Agents of S.H.I.E.L.D.)

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По сюжету агент Фил Колсон, который работает в организации по борьбе с преступностью Щ.И.Т., выжил после событий фильма "Мстители" (вернее его воскресил Локи). Он набирает новую команду для исследований, разведки и защиты США от терроризма.

Созданием "Агентов Щ.И.Т." занимался Джосс Уидон, получивший наибольшую известность за работу над сериалами "Баффи — истребительница вампиров" и "Светлячок". Он же занимался картинами "Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона". Сценаристом сериала является брат, Джосса – Джед Уидон.

На данный момент снято 4 сезона "Агентов Щ.И.Т". А в декабре прошлого года вышел спин-офф сериала из шести короткометражных эпизодов – "Агенты "Щ.И.Т.": Йо-йо".

"Люк Кейдж" (Luke Cage)

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Получив суперсилу в результате сорванного эксперимента, ошибочно обвиненный мужчина по имени Карл Лукас сбегает из тюрьмы. Он меняет имя на Люк Кейдж и становится наемным супергероем.

Действие сериала происходит до встречи Люка Кейджа с Джессикой Джонс. Позднее, согласно комиксам, они женятся, и у них родится дочь.

Заглавную роль в сериале играет Майкл Колтер, известный по фильмам "Малышка на миллион" и "Солт" и сериалу "Двойник".

Интересно, что Николас Кейдж (настоящая фамилия актера – Коппола) взял псевдоним под влиянием композитора-авангардиста Джона Кейджа и супергероя Люка Кейджа. Артист не желал использовать в актерской карьере фамилию своего знаменитого дяди режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

"Агент Картер" (Agent Carter)

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Пегги Картер – агент секретной организации СНР (Стратегический Научный Резерв) и возлюбленная Стива Роджерса – Капитана Америки. После его исчезновения, в 1946 году Картер возвращается к работе в офисе, пытаясь пережить потерю Роджерса. Втайне она ищет доказательства невиновности Говарда Старка, обвиняемого в предательстве и продаже своих изобретений врагам США.

Главную героиню играет Хейли Этвелл, которая снималась в роли Пегги Картер в других фильмах, связанных с Капитаном Америкой: "Первый мститель", "Первый мститель: Другая война", "Мстители: Эра Альтрона" и "Человек-муравей". А Говарда Старка исполняет Доминик Купер – как и в других экранизациях Marvel. Таким образом, сериал весьма тесно связан с кинематографической вселенной.

Базисом для "Агента Картера" в большей степени стали не комиксы, а одноименная короткометражка, созданная в 2013 году режиссером и продюсером Луисом Д’Эспозито. Он же снял и первый эпизод сериала про возлюбленную Капитана Америки.

Показом сериала в начале 2015 года занялся телеканал ABC, после чего вышло два сезона "Агента Картера". Однако, несмотря на положительные отзывы критиков, сериал имел низкие рейтинги. По этой причине в мае 2016 года его закрыли.

"Проповедник" (Preacher)

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В богобоязненного проповедника из Техаса Джесси Кастера вселяется сверхсильное существо – Генезис, способное состязаться с самим Богом. Оно считается воплощением одновременно как чистого добра, так и абсолютного зла. А человек, который стал носителем Генезиса, автоматически становится всесильным в материальном мире.

Джесси Кастера играет Доминик Купер, который исполнял роль Говарда Старка в экранизациях Marvel. Ирландского вампира-алкоголика и главного друга Кастера в "Проповеднике" сыграл Джозеф Гилган, широко известный по роли Руди в сериале "Отбросы" и Вуди в фильме "Это Англия".

Сериал снят по одноименной серии комиксов, созданной Гартом Эннисом и Стивом Диллоном и выпускаемой издательством Vertigo, которое принадлежит DC Comics.

Производством "Проповедника" занимается телеканал AMC, подаривший миру "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы". Создателем сериала выступил известный актер и сценарист Сет Роген.