В Общественный совет при Минкультуры передано 20 тыс. подписей против "Матильды"

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. 20 тыс. подписей протестующих против нового фильма Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего российского императора Николая II и прима-балерины Матильды Кшесинской передано в Общественный совет при Министерстве культуры РФ. Об этом сообщил на заседании рабочей группы совета его глава Павел Пожигайло.
"Выходит фильм Матильда скоро на экраны, мне приносят кипу - 20 тыс. подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это так называемые фейки. Она сделала около 50 звонков, и это реальные люди", - рассказал Пожигайло, предположив, что большинство обратившихся - православные верующие, которые не довольны тем, что едва ли не единственный фильм к 100-летию революции 1917 года посвящен теме отношений императора и балерины.
Глава Общественного совета выразил уверенность в необходимости отреагировать на данные обращения, но не уточнил, что именно планирует предпринять совет. "Чем раньше мы начнем реагировать и какие-то механизмы предлагать, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено", - подчеркнул Пожигайло.
В середине декабря Пожигайло сообщил, что Общественный совет получил 10 тыс. обращений против картины "Матильда". Тогда глава совета предложил провести закрытый просмотр фильма, а затем обсудить его.
Ранее Алексей Учитель сообщил ТАСС, что против его фильма выступали "липовые" общественники. "Как я понимаю, коллективные обращения пишут какие-то сумасшедшие люди из "липовых" общественных организаций. К примеру, как я узнал, в одной такой организации состоят четыре человека, во второй - ни одного члена, там числится только председатель", - сказал режиссер.
Сейчас работа над фильмом продолжается, он должен выйти в прокат 25 октября 2017 года, в дни 100-летия Октябрьской революции.