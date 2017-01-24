Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Общественный совет при Минкультуры передано 20 тыс. подписей против "Матильды"

Культура
24 января, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Глава совета призвал реагировать на подобные обращения, однако конкретных мер не предложил
Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Матильда"

Кадр из фильма "Матильда"

© filmpro.ru

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. 20 тыс. подписей протестующих против нового фильма Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего российского императора Николая II и прима-балерины Матильды Кшесинской передано в Общественный совет при Министерстве культуры РФ. Об этом сообщил на заседании рабочей группы совета его глава Павел Пожигайло.

"Выходит фильм Матильда скоро на экраны, мне приносят кипу - 20 тыс. подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это так называемые фейки. Она сделала около 50 звонков, и это реальные люди", - рассказал Пожигайло, предположив, что большинство обратившихся - православные верующие, которые не довольны тем, что едва ли не единственный фильм к 100-летию революции 1917 года посвящен теме отношений императора и балерины.

Смотрите также
Кадр из фильма "Матильда"
Режиссер "Матильды" опасается провокаций против фильма

Глава Общественного совета выразил уверенность в необходимости отреагировать на данные обращения, но не уточнил, что именно планирует предпринять совет. "Чем раньше мы начнем реагировать и какие-то механизмы предлагать, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено", - подчеркнул Пожигайло.

В середине декабря Пожигайло сообщил, что Общественный совет получил 10 тыс. обращений против картины "Матильда". Тогда глава совета предложил провести закрытый просмотр фильма, а затем обсудить его.

Ранее Алексей Учитель сообщил ТАСС, что против его фильма выступали "липовые" общественники. "Как я понимаю, коллективные обращения пишут какие-то сумасшедшие люди из "липовых" общественных организаций. К примеру, как я узнал, в одной такой организации состоят четыре человека, во второй - ни одного члена, там числится только председатель", - сказал режиссер.

Сейчас работа над фильмом продолжается, он должен выйти в прокат 25 октября 2017 года, в дни 100-летия Октябрьской революции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Арт-ярмарка в Брюсселе представляет образцы искусства, созданные за 4 тысячи лет
10
В Кембридже открылась выставка о жизни в блокадном Ленинграде
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама