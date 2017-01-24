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Финансирование театра "Сатирикон" в 2017 году составит 250 млн рублей

Культура
24 января, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Подчеркивается, что в прошлом году на эти деньги была создана только одна новая постановка
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Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Финансирование театра "Сатирикон" в текущем году составит 250 миллионов рублей, что примерно равно ассигнованиям прошлого года. Об этом сообщил во вторник на заседании рабочей группы глава Общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло.

"В 2017 году театр "Сатирикон" получит 250 миллионов рублей финансирования. В прошлом году театр "Сатирикон" получил в целом тоже примерно 250 миллионов", - заявил Пожигайло, подчеркнув, что на эти деньги была создана только одна новая постановка.

Глава Общественного совета добавил, что 80 миллионов рублей были потрачены на аренду помещения, построенного государством. "80 миллионов из этого бюджета ушло на аренду помещения "Планета КВН", которое построило государство за государственные деньги. И КВН сдал государственному директору это помещение", - отметил Пожигайло.

19 октября 2016 года на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин заявил, что театр находится на грани закрытия из-за расходов на аренду помещения, в котором учреждение нуждается во время реконструкции собственного здания. Райкин заявил тогда, что будет ждать "решение от Министерства культуры РФ, от министра".

Он говорил, что театру необходима "некая сумма, которая должна быть заплачена за аренду", а текущие средства, выделяемые Минкультуры, не покрывают расходы. По его словам, раньше театр существовал за счет средств спонсоров, однако из-за сложной экономической ситуации это стало невозможно.

Позднее на сайте Минкультуры сообщалось, что Мединский подтвердил готовность оказать содействие театру в 2017 году после утверждения федерального бюджета. Затем пресс-служба театра сообщила, что Минкультуры РФ и руководству "Сатирикона" удалось прийти к соглашению о финансировании театра.

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