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Зураб Церетели создал вариант памятника клоуну Попову, который будет установлен в Ростове

Культура
24 января, 16:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
На данный момент существует около 15 вариантов памятника знаменитому артисту
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Скульптор Зураб Церетели создал вариант памятника клоуну Олегу Попову, который будет установлен в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко.

"До получения предложения Церетели лидировала другая концепция памятника: лавочка, на которой сидит добрый клоун, у которого лицо, волосы и одежда Олега Попова. Рядом с ним или у него в руках лукошко. Представитель именитого скульптора, доставивший модель проекта, пояснил, что Зураб Константинович предоставляет свою модель в качестве идеи для памятника Попову. Если идея подойдет, он готов доработать модель под образ солнечного клоуна", - сказал Резниченко.

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На варианте памятника Церетели Олег Попов запечатлен одетым в клоунский костюм с конусом на голове, улыбающимся и катающимся на одноколесном велосипеде.

"О том, на каком варианте памятника остановиться, будет решаться с трех сторон: комиссия в администрации Ростова-на-Дону, представители циркового сообщества и посетители Ростовского цирка. В четверг мы собираемся провести пресс-конференцию и обнародовать все варианты. Уже сейчас у нас есть не менее 15 вариантов", - пояснил Резниченко.

Он добавил, что памятник будет установлен в центре Ростова-на- Дону слева от входа в Ростовский цирк.

Народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли. По словам продюсера шоу Олега Чеснокова, Попов умер от остановки сердца, когда смотрел телевизор.

Артисты труппы, с которыми выступал Попов, решили продолжить гастроли и посвятить их ушедшему клоуну.

Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна.

Он создал яркий артистический образ "Солнечного клоуна" с соломенными волосами в широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирования, а также пародирование, буффонаду и эксцентрику.

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