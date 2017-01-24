Концерт памяти Валерия Халилова пройдет в Москве накануне его дня рождения

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Концерт памяти художественного руководителя Ансамбля имени Александрова, народного артиста РФ Валерия Халилова, погибшего при крушении Ту-154 под Сочи, состоится 29 января в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ВМОМК имени Глинки).
Там отметили, что мероприятие пройдет накануне дня рождения Халилова, которому в этом году исполнилось бы 65 лет. Дань уважения и памяти погибшим коллегам-участникам Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и их руководителю отдаст Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под управлением регента и художественного руководителя Александра Занорина.
В ходе концерте будут исполнены духовные хоровые произведения, обработки народных песен и песни военных лет, "которые очень любил Валерий Халилов", отметили в пресс-службе. На вечере прозвучат композиции Трубачева, Свиридова, Молчанова, Соловьева-Седого. "Многие из включенных в программу произведений входили в репертуар Ансамбля Российской армии", - добавил собеседник агентства.
Также с памятным словом о Халилове к собравшимся обратится генеральный директор ВМОМК имени Глинки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Валерий Михайлович Халилов - народный артист России, дирижер и композитор. С 2002 г. по 2016 г. - начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер. В апреле 2016 г. был назначен на должность начальника ансамбля - художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Являлся музыкальным руководителем международных военно- музыкальных фестивалей "Спасская башня" (Москва, с 2007 г.), "Амурские волны" (Хабаровск), "Марш столетия" (Тамбов) и Международного военно-музыкального фестиваля в Южно- Сахалинске.