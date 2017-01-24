Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасности

ВИЛЬНЮС, 24 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Депутат Сейма (парламента) Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Радвиле Моркунайте-Микуленене утверждает, что российский кинофильм "Викинг", прокат которого начался недавно в Литве, может угрожать национальной безопасности. Ее заявление, адресованное прежде всего дистрибьюторам ленты, размещено на сайте законодательного собрания.

"Следует обратить внимание на обновленную стратегию национальной безопасности, в которой попытки искажения исторической памяти обозначены как одна из форм информационных угроз национальной безопасности", - указала парламентарий.

По версии депутата, блокбастер "Викинг" является "не столько проектом в сфере кино, сколько политическим проектом", нацеленным, в частности, якобы на то, чтобы "с помощью определенных нарративов утвердить в общественном сознании историческую и правовую принадлежность Крыма России, а не Украине".

"Нельзя закрывать глаза на то, что информационная война является официальной стратегией соседнего недемократического государства, в которой используются самые разные средства", - утверждала Моркунайте-Микуленене.

Она также призвала литовского дистрибьютора ленты "тщательно оценить содержание материала, руководствуясь не только коммерческой выгодой".

Картина "Викинг" создана по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Она вышла на киноэкраны 29 декабря 2016 года.

В отличие от "Повести временных лет", действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси.