Рассказы уральского писателя Мамина-Сибиряка изданы на японском языке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Сборники рассказов уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка изданы на японском языке. Уникальные книги музею Д. Н. Мамина-Сибиряка подарил родственник писателя Иван Югов, сообщили ТАСС в Объединенном музее писателей Урала.
"В Екатеринбург из Японии приехал родственник Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка Иван Югов. Он подарил музею две книги с рассказами Мамина-Сибиряка, переведенными на японский язык", - уточнили в музее.
Родственник писателя Иван ЮговНикита Смирнягин
По словам Югова, переводом книг занимался преподаватель одного из японских вузов Сеити Ота. "Одна из книг вышла в издательстве "Гундзося", которое печатает произведения русских писателей в Японии, а вторая - на собственной домашней типографии Сеити Ота, и является своеобразным самиздатом, - пояснил он. - На Востоке любят русскую классику, читают Бажова, Пришвина, не говоря уже о Толстом и Чехове".
В благодарность дарителю дирекция Объединенного музея писателей Урала вручила энциклопедический словарь "Екатеринбург Литературный". Были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. "Музей готов к реализации проекта совместно с японской стороной, который показал бы взгляд с Востока, понимание японцами творчества уральских писателей", - отметила директор учреждения Наталья Смирнова.
В музее также сообщили, что благодаря другому родственнику писателя - Глебу Удинцеву, в архивах учреждения хранятся уникальные рукописи, книги и личные вещи семьи Удинцевых-Маминых.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852 - 1912) - писатель, драматург. Первым крупным произведением писателя был роман "Приваловские миллионы". В 1884 году в журнале "Отечественные записки" был опубликован роман "Горное гнездо", закрепивший за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося писателя-реалиста. Широкую известность приобрели произведения Мамина-Сибиряка для детей: "Аленушкины сказки", "Серая шейка", "Зарницы", "По Уралу".
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