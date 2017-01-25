Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"

Культура
25 января, 9:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Михаил Пришвин вел его на протяжении полувека - с 1905 года до самой смерти, о дневнике знали только самые близкие писателю люди
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Дневник писателя Михаила Пришвина, не предназначавшийся для печати, будет представлен в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Выставка подготовлена Арт-галереей "Ельцин Центра", Мультимедиа арт музеем Москвы и Государственным литературным музеем, сообщили ТАСС в "Ельцин Центре".

"Писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов вел дневник на протяжении полувека - с 1905 года до самой смерти. Не предназначавшийся для печати дневник содержал его размышления об увиденном и пережитом, оценки политических событий, портретные зарисовки", - уточнили там.

О дневнике знали только самые близкие писателю люди, а хранились записи вдали от чужих глаз - в деревеньке Дунино, где на берегу Москвы-реки писатель приобрел дом.

Заслуга сохранения дневника принадлежит жене писателя - Валерии Дмитриевне Пришвиной. "После кончины писателя она провела колоссальную работу по расшифровке 120 дневниковых тетрадей, их копированию, изучению и публикации. Впрочем, при ее жизни увидеть свет могла лишь незначительная часть дневника", - пояснили организаторы мероприятия.

Посетители выставки также смогут открыть для себя творчество Пришвина-фотографа. "Впервые писатель заинтересовался фотографией во время путешествия на Север в 1906 году, и свою изданную после поездки первую книгу "В краю непуганых птиц" (1906) он проиллюстрировал собственными фотографиями. В 1925 году Пришвин наконец-то покупает себе фотоаппарат, осваивает его, и с этих пор фотография постоянно сопутствует его художественному творчеству, оказывается в одном ряду с записной книжкой и дневником", - отметили в "Ельцин Центре".

Михаил Михайлович Пришвин (1873 - 1954) - известный советский писатель, прозаик, публицист. Автор большого количества произведений для детей, рассказов о природе и охоте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
11
Арт-ярмарка в Брюсселе представляет образцы искусства, созданные за 4 тысячи лет
10
В Кембридже открылась выставка о жизни в блокадном Ленинграде
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
2
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
3
Сбербанк считает иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственности
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
6
В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар
7
"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки
Темы дня
Реклама