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Минкультуры увеличивает финансирование библиотек

Культура
25 января, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Музеи и театры, по словам главы ведомства Владимира Мединского, получат столько же средств, сколько и в 2016 году
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Финансирование библиотек в текущем году будет увеличено, тогда как финансирование общественных проектов сократится. Об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы увеличиваем в этом году только финансирование большинства наших подведомственных учреждений, в первую очередь библиотек. Музеи и театры сохраняются на уровне 2016 года. Общество секвеструется", - заявил Мединский.

Министр уточнил, что, в частности, будет сокращена традиционная бюджетная субсидия на деятельность Российского военно-исторического общества. Мединский отметил, что на эффективности работы общества это не отразится. "Например, памятник князю Владимиру был реализован на внебюджетные средства", - напомнил глава ведомства.

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