Минкультуры увеличивает финансирование библиотек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Финансирование библиотек в текущем году будет увеличено, тогда как финансирование общественных проектов сократится. Об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы увеличиваем в этом году только финансирование большинства наших подведомственных учреждений, в первую очередь библиотек. Музеи и театры сохраняются на уровне 2016 года. Общество секвеструется", - заявил Мединский.

Министр уточнил, что, в частности, будет сокращена традиционная бюджетная субсидия на деятельность Российского военно-исторического общества. Мединский отметил, что на эффективности работы общества это не отразится. "Например, памятник князю Владимиру был реализован на внебюджетные средства", - напомнил глава ведомства.