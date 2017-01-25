Минкультуры увеличивает финансирование библиотек

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Финансирование библиотек в текущем году будет увеличено, тогда как финансирование общественных проектов сократится. Об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мы увеличиваем в этом году только финансирование большинства наших подведомственных учреждений, в первую очередь библиотек. Музеи и театры сохраняются на уровне 2016 года. Общество секвеструется", - заявил Мединский.
Министр уточнил, что, в частности, будет сокращена традиционная бюджетная субсидия на деятельность Российского военно-исторического общества. Мединский отметил, что на эффективности работы общества это не отразится. "Например, памятник князю Владимиру был реализован на внебюджетные средства", - напомнил глава ведомства.