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Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса Кэрролла

Культура
27 января, 10:00 UTC+3
Насколько хорошо вы помните "Алису в Стране чудес" и "Алису в Зазеркалье"? Пройдите тест ТАСС, чтобы узнать
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Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл

© SSPL/Getty Images

Сегодня исполняется ровно 185 лет со дня рождения английского писателя, математика и философа Чарльза Латуиджа Доджсона, более известного всему миру под псевдонимом Льюис Кэрролл (1832-1898). В честь дня рождения Кэрролла ТАСС предлагает своим читателям проверить, насколько хорошо они помнят цитаты, афоризмы и стихотворения из главных произведений писателя — "Алисы в Стране чудес" и "Алисы в Зазеркалье". 

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