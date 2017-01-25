Мединский усомнился в музейном сотрудничестве с Нидерландами после дела о скифском золоте

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский "поостерегся бы" привозить музейные объекты для экспонирования на территории Нидерландов после решения суда этой страны по скифскому золоту. Об этом он заявил журналистам.

"После этого решения (по скифскому золоту - прим. ТАСС), я вообще поостерегся хоть что-то привозить на территорию Голландии, а то возьмут это как претендент. Это относится не только к российским, украинским музеям, это относится ко всем музеям", - сказал Мединский.

Министр также охарактеризовал решение суда как "политическое, беспрецедентное, отбрасывающее нас во времена наполеоновских походов в Египет".

"Я надеюсь, что правовая система и здравый смысл возобладают над текущими политически амбициями", - заключил он.

Судебный спор

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

18 января музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама заявление о том, что намерены направить апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.