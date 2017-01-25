Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский усомнился в музейном сотрудничестве с Нидерландами после дела о скифском золоте

Культура
25 января, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Решение суда по скифскому золоту глава Минкультуры РФ охарактеризовал как "политическое" и " беспрецедентное"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский "поостерегся бы" привозить музейные объекты для экспонирования на территории Нидерландов после решения суда этой страны по скифскому золоту. Об этом он заявил журналистам.

Смотрите также
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский назвал возможную передачу скифского золота Киеву хищением

"После этого решения (по скифскому золоту - прим. ТАСС), я вообще поостерегся хоть что-то привозить на территорию Голландии, а то возьмут это как претендент. Это относится не только к российским, украинским музеям, это относится ко всем музеям", - сказал Мединский.

Министр также охарактеризовал решение суда как "политическое, беспрецедентное, отбрасывающее нас во времена наполеоновских походов в Египет".

"Я надеюсь, что правовая система и здравый смысл возобладают над текущими политически амбициями", - заключил он.

Судебный спор

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

Смотрите также
Золотая лихорадка: судьбу сокровищ скифов решит апелляция

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

18 января музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама заявление о том, что намерены направить апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор РФ и Украины о скифском золоте
Страны
Россия Украина
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
В других СМИ
Реклама
Фото
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
11
Арт-ярмарка в Брюсселе представляет образцы искусства, созданные за 4 тысячи лет
10
В Кембридже открылась выставка о жизни в блокадном Ленинграде
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама