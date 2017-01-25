Мединский: Американская академия должна переживать, что "Рай" не номинирован на "Оскар"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук должна переживать, что фильм Андрея Кончаловского "Рай" не попал в число номинантов на премию "Оскар", а не российский режиссер. Такое мнение высказал сегодня министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Зачем фильму "Рай" этот список номинантов? Это списку номинантов нужен фильм "Рай", это они должны переживать по этому поводу, а не Кончаловский", - сказал журналистам Мединский, отметив, что российский режиссер "уже давно всем все доказал".
Министр также отметил, что фильм Кончаловского "замечательный", и рекомендовал его к просмотру.
Ранее, 24 января, в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) прошла церемония оглашения номинантов на премию "Оскар". Картины "Рай" российского режиссера Андрея Кончаловского в списке не оказалось. Эта лента входила в так называемый шорт-лист, однако не прошла в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".
Премьера "Рая" состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру. Главные роли в фильме исполняют супруга режиссера Юлия Высоцкая, а также Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.