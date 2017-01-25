Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: Американская академия должна переживать, что "Рай" не номинирован на "Оскар"

Культура
25 января, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По мнению министра, режиссер Андрей Кончаловский "уже давно всем все доказал"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук должна переживать, что фильм Андрея Кончаловского "Рай" не попал в число номинантов на премию "Оскар", а не российский режиссер. Такое мнение высказал сегодня министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Зачем фильму "Рай" этот список номинантов? Это списку номинантов нужен фильм "Рай", это они должны переживать по этому поводу, а не Кончаловский", - сказал журналистам Мединский, отметив, что российский режиссер "уже давно всем все доказал".

Министр также отметил, что фильм Кончаловского "замечательный", и рекомендовал его к просмотру.

Ранее, 24 января, в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) прошла церемония оглашения номинантов на премию "Оскар". Картины "Рай" российского режиссера Андрея Кончаловского в списке не оказалось. Эта лента входила в так называемый шорт-лист, однако не прошла в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

Премьера "Рая" состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру. Главные роли в фильме исполняют супруга режиссера Юлия Высоцкая, а также Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

Смотрите также

Объявлены номинанты на премию "Оскар"
"Рай" Андрея Кончаловского не попал в число номинантов на премию "Оскар"
Кончаловский о невключении своего фильма в число номинантов "Оскара": "Ну и слава Богу"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
В других СМИ
Реклама
Фото
Михаил Пришвин
4
Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в "Ельцин Центре"
11
Арт-ярмарка в Брюсселе представляет образцы искусства, созданные за 4 тысячи лет
10
В Кембридже открылась выставка о жизни в блокадном Ленинграде
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
2
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
3
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
4
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
5
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Мосгорсуд смягчил приговор экс-студентам МАДИ по делу об изнасиловании
Темы дня
Реклама